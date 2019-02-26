韓國瑜缺席會議記「公出」惹議！　葉匡時：公務員看好戲，但...正能量↑

▲韓國瑜到新加坡訪問，一下飛機就受到僑胞熱烈歡迎 。（圖／記者洪正達攝）



地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜18日在酒吧開完直播後直接夜宿高雄彌陀漁村，隔天感冒身體不適，因此取消市政會議及4個公開行程，在家休養；不過有網友卻爆料當日的會議紀錄，上頭註明韓市長「公出」，引起外界議論。對此高市副市長葉匡時表示，很多公務員剛開始可能存著看好戲，但相信慢慢就會越來越有正能量，大家一起為高雄市打拚。

韓國瑜26日參訪新加坡針對此事回應，有關請假或公出程序都是幕僚處理的，一字一句拿來放大檢視非常不夠意思，回台灣後歡迎所有的批評放馬過來「韓國瑜等你，不要我們在外面幫農漁民打拚時放冷箭，非常無聊」。他強調，當天只休息幾個小時就繼續工作，不會理會酸言酸語。

▲韓國瑜會議記錄標註「公出」惹議。（圖／翻攝自PTT）



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另外對高市府內部公文頻頻外流一事，葉匡時指出，不清楚為何公文會外流，「有些事情我認為大家盡量正向看，我覺得市長、市府團隊大家都積極的為高雄市打拚，相信很多的公務員剛開始可能存著看好戲，但慢慢就會越來越有正能量。」

至於高市副市長李四川則表示，當日韓市長應是病假，寫公出是不對的，會再修正。他也提到，市政會議紀錄都會公布在網路上，但若還沒上網就被貼在PTT上，將會嚴格審查。

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