韓國瑜總統支持度高　柯文哲：民調這樣他要選我也沒意見

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來頻頻被拿來與高雄市長韓國瑜做比較，但兩者在多份民調中，都處在領先地位，也讓外界不斷炒作兩者會不會2020出來參選總統。對於剛選上市長就參選總統，有無正當性？柯文哲說，什麼叫正當性？人民喜歡你要怎麼辦？這是民主政治，「就是說市場決定一切、參政識每個人權力，民調這樣他（韓國瑜）要選我也沒意見。」

柯文哲22日接受廣播專訪，被問到是不適合在第二任剛選上2個月時，就出來選？是否有正當性？同樣道理韓國於就任2個月不到若出藍選有正當性？柯文哲反問，什麼叫正當性？人民喜歡你要怎麼辦？這是民主政治，「就是說市場決定一切、參政識每個人權力，民調這樣他要選我也沒意見。」

但柯文哲也說，對我來講我會思考，真的這樣你去做有比較好？憲政架構、文官制度的破壞，你有把握一個人扭轉整個國家？這就是人民期望太大。

「打天下跟治理天下不一樣。」柯文哲提到，像自己2014年打選戰，烏合之眾都可以打，因為打天下目標簡單，只有選贏對方，所以很容易萬眾一心，但如果你團隊不是有思想有紀律，治理天下就很難，「還是那句話，有些東西要想一下，不是民調拱你，我一直覺得台灣是苦悶的社會財產生這現象，這不正常。」

