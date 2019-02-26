韓流效應瀰漫　朱立倫：若國民黨不夠強要找出能勝選的人

▲前新北市長朱立倫接受廣播節目專訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨內不少人支持徵召韓國瑜參選2020總統，前新北市長朱立倫26日受訪表示，他把韓國瑜當成國民黨重要的資產，現階段要把高雄市政做好，但未來不排除任何選項，若國民黨不夠強，當然需要找出勝選的候選人。

關於四年前他出來選就被罵「沒有做好做滿」，但韓國瑜從就任還不滿兩個月，是否有正當性，朱立倫指出有3個層面，一、韓國瑜本身有沒有意願，二、藍軍本身是否有這個態度，第三個、現在的候選人是否夠強。

日前多家媒體針對2020總統候選人做支持度民調，其中高雄市長韓國瑜領先柯文哲、朱立倫、蔡英文、賴清德，被視為藍營黑馬，國民黨主席對此也表態到時候不排除徵召韓國瑜。對此，朱立倫說，身為總統候選人，最重要的事要解決台灣的問題、經濟的困境，他也一直把韓國瑜當成國民黨重要的資產、更是現階段黨內努力學習的目標。

對於民調做出，高雄市民不支持韓國瑜參選總統，他表示，自己跟韓國瑜過去是好友，現在、未來都會是如此，對韓市長來說眼前屬市政最重要，但未來不排除各種選項。對於過去曾經借將李四川造成與韓國瑜隔閡等等，他表示，「根本沒有這回事，名嘴講話聽聽就好」，當時要借將李四川時，他當然十分捨不得，但雙方溝通後韓國瑜保證會重用，讓他協助市政發展。

至於外界認為這兩個月聲量很低，他說，也許他這兩個月不該做「打底、拚經濟」的選項，但他舉例，當年自己提出要做三環三線，蔡英文大酸說是「買不起的大牛排」，現在這些交通建設一項一項在實現，這就是為何他在參選之前要先「蹲馬步」、扎好根。

外界指出他用「佛系」打法，主張先拚經濟，相對韓國瑜、柯文哲都站滿媒體版面，反而最早宣佈參選的跑去矽谷參訪、有點被邊緣化。朱立倫表示，若他要引起媒體關注，就直接去華府了，他此刻是在做「打底」的工作，為台灣找出經濟的新路，其他都不是重點，參選之前一定要打好基礎。