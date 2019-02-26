獨／國民黨最重要的是勝選！郝龍斌挺「73比」：把韓國瑜納入民調

▲國民黨副主席郝龍斌。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨在九合一選舉大勝，黨內天王紛紛表態角逐2020總統大選，國民黨中央預定在本週三中常會定調總統初選方案定。國民黨副主席郝龍斌26日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，2020大選，國民黨最重要的是贏得勝選。郝龍斌除了堅持力挺初選辦法應按照既定的「73比」之外，也強調初選制度不宜再做任何更動，並且要將高雄市長韓國瑜納入滾動式民調，找出最強總統候選人。

國民黨主席吳敦義日前拋出將民調和黨員投票比重的風向球，在原先的「73比」之外，也表示國民黨曾經使用過「55比」，為總統大選初選方案增添變數，也讓預定在27日中常會上討論初選制度的這個場合，瞬間成為各方關切的戰場。

郝龍斌在接受專訪時《ETtoday新聞雲》表示，「55比」在黨內從來沒有實踐過，「就照現在既有辦法是很務實的」，「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，裡面很清楚的規定，總統、縣市首長、立法委員、議員的初選規則，民調佔7成、黨員投票佔3成，但如果二分之一以上的候選人同意的話可以更動。

「初選辦法不適合做太多更動，如果有意見的話下次再更改比較實際一點」，郝龍斌認為，如果初選辦法每個人表達太多意見，除了被民進黨見縫插針，也造成內部紛爭，沒有其他好處，所以不適合在這個時候更改。

對於有中常委呼籲要提高黨員投票比例，郝龍斌直接了當地表示，「我們黨員人口佔全國2%，現在黨員投票佔30%，已經比原來高10倍以上，所以我覺得這個辦法已經把黨意充分顯現，更重要總統參選人是要爭取全國支持，所以如果把民調比例降低我個人覺得不太適合」。

▲國民黨太陽（馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義）。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）

對於目前各家民調顯示高雄市長韓國瑜目前支持度最高，基層拱韓國瑜出馬角逐2020總統的聲浪不斷，郝龍斌認為，徵召本來就是選項之一，國民黨最重要是選舉勝選，找出最強候選人，「透過合作產生最強候選人」。

郝龍斌指出，他覺得黨內應該把所有最強候選人做滾動式民調，進行戰力評估，包括韓國瑜在內，透過滾動式民調看哪些候選人能夠勝選，就透過這個機制產生最強候選人，爭取2020總統大選的勝選。

至於有人提議2020立委的提名應該由總統候選人而非黨主席決定，郝龍斌則說，區域立委可以按照初選規則由提名委員會決定，不分區的提名通常很後期了，也應該給予總統候選人適度尊重。

國民黨總統初選4月啟動，對於吳敦義有意辭黨主席或請假投入初選的傳言，郝龍斌表示，他相信吳敦義有非常高的政治智慧，「爭取到總統大選勝選是他（吳敦義）最高目標」，也是責無旁貸的責任，是否參選或是辭黨主席參選尊重吳敦義的決定。

▼韓國瑜就職演說 。（圖／地方中心攝）

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