政策髮夾彎？朱立倫：謹慎審視「能源配比」　別用意識形態騙選票

▲朱立倫接受廣播專訪。（圖／Pop提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對朱立倫過去曾反核，現在卻考慮核四，挨批髮夾彎。對此，前新北市長朱立倫26日回應，他未來會認真審視「能源配比」，他也喊話總統蔡英文不要忘記當時跟她競選時承諾，「台灣不會缺電、不會漲電價」，但現在人民與企業在擔心什麼？所以要重啟核四一定要安全跟有辦法處理核四，不是只有丟給地方政府，更別用意識形態騙選票。

他強調，擔任一位國家領導人，一定要負責任地確保能源的安全，能源要供應無虞、不能造成人民健康疑慮，更要積極處理核廢料，強調要重新檢視現在能源的配比。

針對核四重啟，朱立倫指出，台灣走向非核家園是共同目標，但去年公投結果，民眾認為確保能源供給，必須要確保核能安全、民眾的健康、核廢料積極處理，所以他當選後會重新檢視「能源配比」，當能源配比不足影響國安時，不該再用意識形態排除任何可能性。

行政院長批評朱立倫提核四是「吃重鹹」，他回應，對於核電、兩岸關係都不能夠有意識型態，總統蔡英文最近說，讓台灣民中承受戰爭的第一波攻擊，再讓世界來援助，這才是吃重鹹。全世界沒有國家領導人試圖用引起戰爭爭取個人的政治利益，希望她不要忘了人民對她的付託不是挑起戰爭，不要再用意識形態打選戰。

他也指出，蔡英文當年保證台灣一定不會缺電，他強調「不要用騙的」、不要欺騙人民，該要去了解產業擔心的事什麼、民眾的擔心是什麼，而未來若要重啟核四，一定要確保它的安全，若現在能源不足影響國家安全時，當然核四會是選項之一，但要再絕對安全的狀態，以及積極運用科技處理核廢料的條件之下使用。

朱立倫在接受專訪時表示，國際上處理核廢料的能力已隨著科技進步而改進，中央政府不能把處理核廢料的責任推給地方政府，如果他當選總統，首先會考慮能源的國家安全，確保不會因為能源供應不足而危害到國家，其次是保障人民的健康安全，第三則是核能的安全，符合上述「三層安全」後，才能在最高的核安標準下重啟核四。