柯文哲選2020　沈富雄：國民黨就派韓國瑜參選

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選提名辦法27日有望定案，國民黨智庫已表示會排除全民調，至於黨員民調比例如何分配，仍有待討論。對此，前民進黨立委沈富雄26日對國民黨提出建議，他認為任何比例都不會影響結果，不必庸人自擾，且若台北市長柯文哲參選2020，「就由高雄市長韓國瑜代表國民黨參選」。

國民黨智庫將於27日把總統初選評估報告正式送達中常會，據悉，智庫認為總統初選提名黨員必須參與，提名機制「不應採行全民調」，另外也排除「全黨員投票」，至於黨員民調比例如何分配則未定。

對此，沈富雄提出7點建議，針對總統初選時程與辦法，他表示，時程依黨中央規劃，不需提前，「沒有什麼好急的」，且黨員民調比照立委「七三制」即可，因為任何比例都不會影響結果。

至於國民黨應派誰參選2020？沈富雄認為，國民黨擔心2020的總統大位會拱手讓給柯文哲，因此若柯文哲出來選，就由初選第一名代表國民黨參選，並直指此人選就是韓國瑜；而柯文哲若不選，韓國瑜可退選，並由黨中央徵召第二名（可能是朱立倫）參選。

沈富雄也說，「不要勸退黨主席吳敦義」，他有100%參選的權利，就算參選也不需辭退黨主席，「相信他會公正就是了」。另外也認為吳敦義應「請韓國瑜登記參選」，必要時三顧「韓」廬也無妨。

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