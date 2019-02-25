美麗島民調／韓國瑜2020選總統贏柯文哲　蔡英文排第三

▲蔡英文、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）



政治中心／綜合報導

距離2020總統大選還有一年多的時間，日前總統蔡英文已表態將競選連任。根據《美麗島電子報》民調顯示，若蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲3人競選總統，韓國瑜以36.6%支持度贏過柯文哲的28.2%，蔡英文拿到18.0%支持度位居第3。

根據《美麗島電子報》民調顯示，蔡英文、韓國瑜、柯文哲3人競選總統，目前民調支持度韓國瑜36.6%、柯文哲28.2%、蔡英文18.0%，因此不投票或投廢票有7.8%，未明確回答有9.5%。經由交叉分析得見各群民眾多數傾向支持韓國瑜，而愈年輕或學歷愈高的民眾則傾向支持柯文哲，此外台北市、或20至39歲、或大學以上學歷、或中立與部分泛綠民眾對柯文哲的支持高於韓國瑜與蔡英文。

民調數據分析，就不同立場的民眾而言，泛藍民眾有69.4%支持韓國瑜、23.0%支持柯文哲，泛綠民眾52.7%支持蔡英文、29.5%支持柯文哲，中立民眾32.4%支持柯文哲、26.2%支持韓國瑜，而支持蔡英文的中立民眾仍僅7.8%。此外信任蔡英文的民眾49.7%支持連任、30.5%支持柯文哲，信任韓國瑜的民眾57.4%會投韓國瑜、31.4%支持柯文哲。

調查顯示，若蔡英文、韓國瑜2人競選則民調支持度為韓國瑜51.8%、蔡英文27.3%，因此不投票或投廢票的有12.9%，未明確回答的有8.1%。經由交叉分析得見蔡英文、韓國瑜2人對決時，各群民眾絕大多數皆壓倒性的支持韓國瑜，蔡英文僅在泛綠民眾中取得領先。

本次《美麗島電子報》委託戴立安執行，調查範圍為全國22個縣市，以年滿20歲的民眾為調查對象，時間從2019年2月20日至2月22日，成功完訪1076人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。