韓國瑜訪馬屢被放鳥　林濁水對市長被打壓難過：但對韓瞧不起

▲高雄市長韓國瑜出訪。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬，原本安排吉隆坡市長與韓見面，但消息提前曝光喊卡，並傳出遭蔡政府雙重打壓。對此，前民進黨立委林濁水26日表示，對於我國市長被打壓，他感到難過，但對韓國瑜瞧不起。

韓國瑜就任後首度海外參訪，第一站前往馬來西亞簽訂億元農產品訂單，25日晚間再搭機轉往新加坡，但這趟訪馬之旅卻傳出「放鳥插曲」，韓國瑜原本預計24日晚宴與吉隆坡市長等官員同桌會面，結果沒有任何大馬的官方代表出席，就連25日的早宴也被大馬議員放鴿子，直到午宴時，韓國瑜才終於和賓州議長劉子健、國會議員張慶信見上面。

對此，林濁水26日在臉書表示，對於我國市長被打壓，他感到難過，但對韓國瑜瞧不起，原因有二，「一、被問到是不是蔡打壓，為什麼不能像他看不起的馬英九一樣清楚挺蔡，反而故做含糊其詞。二、所謂你儂我儂，在大馬事件中豈不是我用手溫柔抓你的癢，你拿扁鑚猛剉我的癢？」

林濁水痛批，本是台灣多數人都知道的，韓國瑜還以你儂我儂嗆總統蔡英文，一副北京他搞定的態度，豈非無知便是欺騙；台灣處境困難，許多事必低調，這沒有問題，「但是對北京演變成讓人誤以為可得北京之寵而驕對國人，在在令人不恥。」

針對韓國瑜出訪馬來西亞、新加坡，卻傳出遭蔡政府打壓，外交部長吳釗燮26日回應，打壓的事情是無中生有，外交部都有按照高雄市政府的要求幫忙。