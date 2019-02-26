一句話讓陳佩琪淚流滿面　聲明不再和柯文哲同框出席市政活動

▲柯文哲日前在活動中感性道謝，讓陳佩琪激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪25日晚間再發臉書，談到去年情人節，她一大早去美容院打理門面，本想美美的陪先生出席情人節點燈活動，但看完某篇報導後，讓她淚流滿面，更聲明不再和柯文哲同框出席市政活動。

陳佩琪表示，報紙上大喇喇寫著「台北市民不喜歡看到這個市長夫人常常跑出來…」，她看完後忍不住淚流滿面，那時候醫院公關室也接到民代關心她出去參加公益活動的次數，但她一向謹守分寸，出席活動都單獨搭車前往，從不收出席費或車馬費，不料卻惹來負評和厭惡。

陳佩琪指出，看完那篇報導，她便取消和柯文哲在去年情人節同台，並聲明不再和柯文哲同框出席市政活動，往後和柯文哲一起出現的都是私人行程，像是柯文哲的簽書會、選前拜票活動和造勢晚會。

陳佩琪透露，柯文哲第二次當選市長後，到就職前這段時間，她都處在很焦慮狀態，不曉得該怎麼辦，想想就職典禮她若不出席，不知道會被外界作什麼文章，直到某天晚上，柯文哲跟她說，就職只要花5分鐘，不請任何人觀禮，包括她在內，她這才如釋重負。

柯文哲出訪以色列。陳佩琪則表示，從過去到現在，雖沒能和先生一起出國，但為了讓他在國外有健康的身體和飽滿的精神，會幫忙打包愛心行李箱，從換洗衣物的準備、打理適合當地氣候的穿著，還有私人隨身藥品，至於先生是否會準備當地伴手禮，「以他節儉的個性，這我就不抱任何期待了」