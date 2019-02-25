韓國瑜網路聲量高？民進黨發言人李明俐：大家不太在乎謊言還是什麼…





▲由左至右分別為民進黨發言人李晏榕、李明俐、李問、周江杰。（圖／Hit Fm提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2018九合一大選前夕，大打「貨出的去，人進的來，高雄發大財」等口號，颳起「韓流」旋風，成功拿下市長寶座，而他選後魅力依舊不減，網路聲量至今仍居高不下。民進黨發言人李明俐25日表示，不論是韓國瑜或誰，敢說話就有辦法吸引大家注意，「大家不太在乎是謊言還是什麼」。

李明俐25日接受廣播電台專訪時說，現在的選舉方式，不管是韓國瑜或是誰，就是聲量大、敢說話的人，就有辦法吸引大家注意。而且所謂的「敢」，「大家不太在乎是謊言還是什麼，但很敢拋出給人民希望」，這點確實民進黨還沒辦法達到，她認為這是韓國瑜能選上的原因。

民進黨發言人周江杰說，韓國瑜就是一句話「發大財」，確實說出基層的聲音，當初陳菊勝選45萬，韓國瑜贏15萬票，來回之間就是60萬，但對方現在只有口號，但沒有提出具體的做法，希望可以認真做到。

對於主持人提出韓國瑜的票就是這些工農漁民投給他的，原本這些都應該要是民進黨的基本票，可見12124的敗選，就是工農漁民的反彈，民進黨發言人江明杰則表示，現在黨內也積極聆聽民眾的聲音，因此分佈了很多部門，負責農業的就去了解農民心聲，執政黨要解決問題。