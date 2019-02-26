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陳師孟「辦藍」意猶未盡　孫大千：納粹翻版

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▲▼陳師孟表示，辦藍不辦綠，吾不得已也。（圖／翻攝「尖尾週記」）

▲陳師孟表示，辦藍不辦綠，吾不得已也。（圖／翻攝「尖尾週記」）

政治中心／綜合報導

監委陳師孟政黨色彩鮮明，因此被提名後屢屢遭質疑「辦藍不辦綠」，他還在個人部落格「尖尾週記」寫下，「這次為扁案還原真相，已證明為政治干預。尖尾沒有在怕、還有些意猶未盡」。對此前國民黨立委孫大千26日痛批，「這難道是『納粹黨』又重現江湖了嗎？」

扁案調查報告通過後，陳師孟在個人部落格「尖尾週記」寫下心得。陳師孟說，這次為扁案還原真相，証明政治干預，當然又坐實了「辦藍不辦綠」，不過他不但沒有在怕，還有些意猶未盡。陳師孟也預告，未來一年半載，還會有不少「顏色鮮明」的案件陸續出籠，「藍丁丁最好先打個預防針。」

孫大千在臉書表示，按照陳師孟的邏輯，只有「藍的」才會做出傷天害理的壞事，「綠的」都是遭人陷害，沈冤待雪，這簡直就是當年德國納粹的翻版，只要意識形態不同，非我族類，就要追殺到底。

孫大千提及，當年的「扁案」不只在台灣經過司法程序的判決，甚至在美國也做出類似的認定，「那麼陳師孟要不要揮舞著復仇的大刀，也到美國華府去掀起另一波腥風血雨呢？」

孫大千認為，平反冤獄，應該不分黨派，不分顏色，監委如果帶著有色眼鏡，甚至揚言「辦藍不辦綠」，就是變相鼓勵各政黨在執政後，全面進行秋後算帳，江湖仇殺；綠營執政，「藍丁丁」遭殃，藍營掌權，「綠丁丁」倒楣，冤冤相報何時了？

最後，孫大千痛批，「因為一顆仇恨的心，而蒙蔽了理智的雙眼，陳師孟不是就成為另外一個披著『監委羊皮』的『政治惡狼』嗎？」

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關鍵字：陳師孟,孫大千,陳水扁

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