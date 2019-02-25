盒子炸開！雲林3主菜便當「雞腿+焢肉+排骨」　價格太狂網嚇歪：台北要200

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▲雲林縣大埤鄉一份3主菜便當，居然只賣80元。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一份有著雞腿、排骨和焢肉3樣主菜，再加上4道配菜的超豐盛便當，賣多少錢合理呢？全台各地網友幫忙估價，桃園人覺得要120元，台北人更鐵口直斷在「天龍國」200元跑不掉，最後答案揭曉，位於雲林縣大埤鄉的小吃店，便當只賣80元。

男網友24日晚間在「爆廢公社」貼文，分享晚餐買的澎派3主菜便當，內容物「擁擠」的程度小小盒子根本蓋不住，主菜更直接將下方白飯遮掩。仔細算一算，盒內主餐共有3樣，炸雞腿、炸排骨和焢肉；另有4樣配菜，茄子、番茄蛋、青菜和小塊炸物。

他透露，這間便當店地址位於雲林縣大埤鄉，是從小到大最熟悉的味道；至於價格則相當俗，3主餐、4配菜便當只要80元，「小時候吃到大的便當！80元真的讓我覺得大大滿足！」

▲去年有OL到台北開會，吃了一份250元便當。（圖／翻攝「爆廢公社」臉書社團）

文章貼上網，羨煞無數網友，驚呼實在太佛心，「這80？太扯了吧」、「真的便宜到靠北」、「10年前我在雲林斗六讀書，那的物價真的便宜到很扯」、「這樣80真的會虧死」、「怎麼可能！我今天買自助餐4菜而已，沒肉沒飯就60元了」、「一定用新臺幣來讓他下架呀」。

80元的3主菜便當，勾起台灣各地網友想起高物價的恐懼，「這樣最便宜也要155元，老闆太佛心了」、「台北有的雙主菜都要收120了」、「新竹排骨85，多一塊控肉+40」、「這份便當在天龍國150元跑不掉」、「不可能吧！應該要150-180了」、「目視這個便當，桃園大約120」、「台北人說這200」。

在一片讚嘆聲中，也有不少網友跪求詳細地址、店名造福大眾，「超便宜，求地點」、「我也大埤人欸，但這間在哪」、「大埤哪阿，我去朝聖一下？」有在地人公布解答，同時獲得PO文者認證，「這家便宜又不錯吃，大埤人路過」、「版主這間便當店如果沒有錯應該是，進達小吃部！」

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▼便當是台灣不少外食族解決一餐的方便好物。（圖／資料照）