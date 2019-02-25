沒用過洗衣球！她「直接口X」...慘劇發生　網笑炸：口齒留香

▲ 網友不會用洗衣球，竟直接咬開 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

除了傳統的洗衣精，近年來不少廠商都推出「洗衣紙、洗衣球」等新型洗劑，不過有網友因為不熟悉用法，以為要讓洗劑直接接觸衣服，竟然用嘴巴咬開，讓網友都笑翻表示「直接丟下去就好啦！」、「這洗衣球超好用耶~」，原po也因此上了一課。

一位女網友在臉書「爆廢公社公開版」上表示，日前在飯店洗衣房洗衣服，看到他們貼心提供了「洗衣球」給房客，但由於自己沒有使用過，也沒看清楚籃子上「一次拿一顆，直接放到洗衣機裡」的說明，以為要把它打開，像一般洗衣精一樣倒入，在沒有其他工具的情況下就用嘴巴咬開包裝，結果發生了慘劇，「X的口爆...認真想知道這是什麼」。

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其實洗衣球的外包裝遇水會溶解，有經驗的網友都說「洗衣球 …不用撕開，直接丟洗衣機」、「洗衣球，愛用五年了」、「直接丟洗衣機即可，外面的膜會溶解」、「跟我一樣我第一次看到也是思考很久」、「對不起我笑了」、「飯店也太好，免費提供喔」、「洗衣球，貴貴的，然後手濕濕的不能碰」、「洗少量衣物的時候不划算」、「 用很多年了，去日本必囤貨」。

▲ 洗衣球要直接丟進洗衣機 。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他人則是開玩笑表示，「口齒留香」、「嘴會吐泡泡嗎？」、「冷冷喝很好喝」、「嘴巴可以順便洗一洗 」、「想知道味道如何」、「這是時空膠囊，吞下去後可以讓人類穿越到下輩子」。

不過原po不是唯一案例，有網友先前就表示，奶奶以為一顆顆的洗衣球是糖果，不但拿去拜拜，還在下方貼心留了紙條表示「拜完了吃平安」，讓網友笑翻表示「奶奶太可愛」、「好兄弟：終於可以洗衣服了」、「溫馨可愛推，但還是要跟奶奶講清楚啦XD」。

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