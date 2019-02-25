夜衝碧潭！吊橋「紅高跟鞋女」喀喀喀快步靠近　10少年嚇跑發燒一周還車禍

▲原PO說，男友一群人當時在吊橋上站一排、雙手趴在扶手上。（圖／資料照／記者趙永博攝）

網搜小組／綜合報導

「這是多年前，我男朋友告訴我的一個他親身經歷的鬼故事…」一名女網友分享男友和一群朋友在碧潭吊橋上，看到一個穿紅色衣服、紅色高跟鞋的女人，他們嚇得逃離現場，回家後除了八字重的男友之外，其他人都生病至少發燒一周，其中一人運氣比較不好隔天就發生車禍，「八字重就沒事？呵呵，你們又錯了！」許多網友看完驚呼太恐怖，「求下集」！

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文，她說，男友還在少年時，曾相約10人左右的一群朋友，凌晨2時多騎機車夜衝碧潭，據他所述，此時的吊橋盡頭有一末端是黑到伸手不見五指；他們停好車後走上吊橋，在橋上站一排、雙手趴在扶手上，「此時我的男朋友跟另一位朋友是靠黑區最近的，聊天聊著，男朋友轉向這位朋友，正要開口之於，卻突然轉回來看著前方。」

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▼碧潭有「必死之潭」的稱號，最近半年內陸續發生4起命案。（圖／資料照／記者趙永博攝）

原PO表示，男友思考很久，看著前方跟隔壁那位小帥哥說，「欸！老鼠（朋友的暱稱） 你看一下，用眼角餘光去看一下，黑黑的那邊好像有一個女人？」「老鼠」用餘光偷看，轉向原PO男友並說，「我看到了...而且祂好像要走過來我們這裡欸.....」

正當原PO男友轉向其他朋友那邊，要請他們確定是不是自己看錯時，男友和「老鼠」同時聽到高跟鞋的聲音，「喀..喀..喀..的聲音越來越近，而且越來越快！他們跟隔壁幾個不知道的人說，『我一叫！你們馬上衝回車子！不要問原因』。」

原PO轉述男友的說法，當時他和「老鼠」要叫時，其中一位朋友就先叫了，大家都嚇到死命衝向機車，發動後到一間超商停下，「男朋友開口：你們有沒有聽到高跟鞋跟看到一個人？朋友們全都說：其實我們都有看到，只是不知道要不要跑。」

▼碧潭風景幽美是許多遊客放假的好去處。（圖／資料照／記者陳以昇翻攝）

原PO表示，一群人回家後，除了八字很重的男友外，每一位都生病至少發燒一周，其中一人運氣比較不好隔天就車禍，「觀眾們，你們有些人一定會疑問『八字重就沒事』？呵呵，你們又錯了！我男朋友的後續比生病更刺激....」她說，這幾天還會補充之後的故事。

對此，許多網友驚呼，「之前就有人跟我說跟八字重不重真的無關！會遇到就是會遇到」、「等下篇」、「期待續集」、「好有畫面」。

新北市新店碧潭有「必死之潭」的稱號，最近半年內陸續發生4起命案，包括24歲陳女跳橋自殺、神學教授落潭溺死、15歲少年因天鵝船翻覆溺斃，以及為撿釣竿而不幸殞命的56歲馬姓釣客，當地盛傳「鬼王」、抓交替之說。事實上，碧潭本身就是大漩渦，底下還有個大洞，落水很容易被往下拉，就算熟諳游泳也不一定能游上來。

▼碧潭常發生意外，也讓靈異之說甚囂塵上。（圖／資料照／記者趙永博攝）



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