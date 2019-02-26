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鐵頭萌娃3下「神破廁所門」找娘！媽淚：我的自由阿　炙熱眼神惹笑1.8萬人

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▲「鐵頭萌娃」3下神破廁所門入侵！媽傻眼：我的自由阿　炙熱眼神...萬人笑瘋。（圖／Nie Lee授權引用）

▲危險警告！秘密基地也淪陷了。（圖／Nie Lee授權引用）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多孩子看到媽媽走到哪，就要跟到哪，連洗澡、上廁所也不放過。一名母親之前上廁所到一半，女兒突然在外狂敲門，眼看她沒搭理，竟把通風口給撞開，然後想爬進去，媽咪見狀瞬間傻眼，也不禁苦笑「走開啦！把我最後的自由還給我啊！」

Nie Lee向《ETtoday新聞雲》記者表示，「仔妹剛滿1歲，平常超黏，完全無法容忍我離開她的視線。當時我在上廁所，她在外面敲門我都沒理，心想反正還有一塊板子擋著，她進不來，結果她用力撞了三下就搖搖欲墜，不過卡榫還卡著......。」

請繼續往下閱讀...

沒想到，Nie Lee才稍微鬆一口氣，仔妹就把板子給整個拔掉，然後先是探頭，接著壓低重心想爬進去，還用炙熱的眼神望著她，讓她警鈴大作，也崩潰地說，「感覺計畫好的，她想榨乾我的自由阿！」

▲「鐵頭萌娃」3下神破廁所門入侵！媽傻眼：我的自由阿　炙熱眼神...萬人笑瘋。（圖／Nie Lee授權引用）

▲這個眼神透露，妳敵不過我的XDDD。（圖／Nie Lee授權引用）

照片po出後狂吸1.8萬讚，網友們也熱烈回應，「果然是親生的」、「長大一定是特種兵」、「秘密基地被攻陷了」、「這個太猛了，沒有他拆不了的門」、「敵方突擊成功，已佔領妳的土地，就乖乖投降吧」。

而不少媽咪也心有戚戚焉，紛紛表示「以前我都拿一個小椅子，在裡面讓小孩坐，然後互相對看」、「媽媽最後的樂土也被破壞了」、「為什麼這麼多小孩這麼會拆門」、「我家小孩是，沒開門的話，會一直在外面哭加狂敲門，哭到很像被家暴，媽媽好崩潰」。

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關鍵字：鐵頭萌娃,廁所門,找媽媽,母親,小孩,嬰兒,1歲妹,爆廢公社,通風口

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