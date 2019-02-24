《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西...

▲《還願》在玩之前必知的四大疑點（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲）



網搜小組／綜合報導

台灣恐怖遊戲《還願Devotion》上市後好評不斷，19日上市當天實況觀看衝破10萬人，遊戲售價499元台幣，全球銷售突破20萬套，裡頭場景不論是紅色鐵門、裝著符咒水的碗、鋼琴節拍器等都充滿恐怖氛圍，讓人毛骨悚然，其中「恭迎慈孤觀音」一句更引起話題，網路上不論Dcard、巴哈姆特、PTT都有人分享這句，不過一位《噗浪》網友直言，這句流行語，已經招來了「不善」的東西，引起熱議。

遊戲劇情描述醫療知識還沒現今發達的1980年代，由於公寓是曾經發生命案的凶宅，加上夫妻因經濟因素常常生活緊繃，先生接觸到慈孤觀音後，發現女兒恐慌症好轉，開始陷入宗教信仰力量，故事開始發展下去……。

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由於劇情文化背景貼近，加上場景音樂搭配，火速引起網友關注，遊戲裡頭的台詞「恭迎慈孤觀音，渡世靈顯四方」更成為網友轉貼熱門語。

▲《還願》2／19晚間9點上架Steam，預告片嚇壞玩家。（圖／翻拍自 YouTube／Red Candle Games，下同）

遊戲中，「慈孤壇」供奉慈孤觀音，是一個在公寓內的「私壇」，也因此慈孤觀音可能算是「私佛」。遊戲中的慈孤觀音相貌詭異帶邪氣，指甲銳利，額頭有佛教「雙魚」圖樣，頭頂牛角，腳上有爪，讓人看了都會不寒而慄。

但一位網友在社群《噗浪》上發文表示，「沒有所謂的慈孤觀音」、「雖然是流行語，一個梗，但語言是有力量的，不要用恭迎的字眼，已經有奇怪的東西開始借名了，招來的東西，只能說『不善』」。

該網友還認真提醒，「不要相信祂的存在、不要確定祂的價值、不要認可祂的能力、不要對祂祈求，這跟自找招錢仙、筆仙、碟仙沒什麼兩樣，有點理智都知道招來的不一定是仙吧？」他還表示，「已商請關老爺先處理掉聚集的黑色，但是如果依然跟風再起，可能就不是我單純講講就好，如果在乎朋友家人安全，請停止私神崇拜」。

▲▼《還願》遊戲其中「慈孤觀音」引起網友關注。（圖／翻攝噗浪）



此噗浪在網路上引起討論，有不少網友確實認為慈孤觀音像會讓人害怕不舒服，但也有人直言，「是被心術不正的人利用吧」、「遊戲就是要人不要迷信，反而有人相信」。

另外，有網友分析，慈孤觀音設計原型是中國民間信仰的廁神「紫姑」，許多地方的中秋節扶乩儀式，相傳是由紫姑演變而來，如廣東、福建、台灣鹿港的「籃仔姑」、「椅仔姑」。有一源由指出，紫姑神生前是妾，但遭元配嫉妒，元宵節當天在廁所遇害，死後的紫姑有預知能力，成為日後民間扶乩問神對象。

▼《還願》引起熱議。（圖／遊戲截圖）





