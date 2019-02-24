　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西...

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

《還願》在玩之前必知的四大疑點（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲）

▲《還願》在玩之前必知的四大疑點（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲）

網搜小組／綜合報導

台灣恐怖遊戲《還願Devotion》上市後好評不斷，19日上市當天實況觀看衝破10萬人，遊戲售價499元台幣，全球銷售突破20萬套，裡頭場景不論是紅色鐵門、裝著符咒水的碗、鋼琴節拍器等都充滿恐怖氛圍，讓人毛骨悚然，其中「恭迎慈孤觀音」一句更引起話題，網路上不論Dcard、巴哈姆特、PTT都有人分享這句，不過一位《噗浪》網友直言，這句流行語，已經招來了「不善」的東西，引起熱議。

遊戲劇情描述醫療知識還沒現今發達的1980年代，由於公寓是曾經發生命案的凶宅，加上夫妻因經濟因素常常生活緊繃，先生接觸到慈孤觀音後，發現女兒恐慌症好轉，開始陷入宗教信仰力量，故事開始發展下去……。

請繼續往下閱讀...

由於劇情文化背景貼近，加上場景音樂搭配，火速引起網友關注，遊戲裡頭的台詞「恭迎慈孤觀音，渡世靈顯四方」更成為網友轉貼熱門語。

《還願》2/19晚間9點上架Steam　最新30秒預告片嚇壞玩家（圖／翻拍自 YouTube／Red Candle Games）

▲《還願》2／19晚間9點上架Steam，預告片嚇壞玩家。（圖／翻拍自 YouTube／Red Candle Games，下同）

遊戲中，「慈孤壇」供奉慈孤觀音，是一個在公寓內的「私壇」，也因此慈孤觀音可能算是「私佛」。遊戲中的慈孤觀音相貌詭異帶邪氣，指甲銳利，額頭有佛教「雙魚」圖樣，頭頂牛角，腳上有爪，讓人看了都會不寒而慄。

但一位網友在社群《噗浪》上發文表示，「沒有所謂的慈孤觀音」、「雖然是流行語，一個梗，但語言是有力量的，不要用恭迎的字眼，已經有奇怪的東西開始借名了，招來的東西，只能說『不善』」。

該網友還認真提醒，「不要相信祂的存在、不要確定祂的價值、不要認可祂的能力、不要對祂祈求，這跟自找招錢仙、筆仙、碟仙沒什麼兩樣，有點理智都知道招來的不一定是仙吧？」他還表示，「已商請關老爺先處理掉聚集的黑色，但是如果依然跟風再起，可能就不是我單純講講就好，如果在乎朋友家人安全，請停止私神崇拜」。

▲▼還願遊戲「慈孤觀音」引議。（圖／翻攝噗浪）

▲▼《還願》遊戲其中「慈孤觀音」引起網友關注。（圖／翻攝噗浪）

▲▼還願遊戲「慈孤觀音」引議。（圖／翻攝噗浪）

《還願》2/19晚間9點上架Steam　最新30秒預告片嚇壞玩家（圖／翻拍自 YouTube／Red Candle Games）

此噗浪在網路上引起討論，有不少網友確實認為慈孤觀音像會讓人害怕不舒服，但也有人直言，「是被心術不正的人利用吧」、「遊戲就是要人不要迷信，反而有人相信」。

另外，有網友分析，慈孤觀音設計原型是中國民間信仰的廁神「紫姑」，許多地方的中秋節扶乩儀式，相傳是由紫姑演變而來，如廣東、福建、台灣鹿港的「籃仔姑」、「椅仔姑」。有一源由指出，紫姑神生前是妾，但遭元配嫉妒，元宵節當天在廁所遇害，死後的紫姑有預知能力，成為日後民間扶乩問神對象。

▼《還願》引起熱議。（圖／遊戲截圖）

▲▼赤燭新作《還願》的13個現實冷知識。（圖／遊戲截圖）
 

ET快訊
華為5G摺疊螢幕新機來了！下載1GB影片只要3秒　一支要8萬
即／飛杜拜航班驚傳「槍手劫機」急降落！　挾機組員當人質
爽吸珍奶…嘴裡「真空碎屍」小強！她吐出5隻腳+頭噁到崩潰
賠慘！17歲少年借400萬賓士上街　撞護欄車頭全爛

關鍵字：還願,慈孤觀音

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月明功虐死案」：真實事件才更嚇人

《還願》超完整「時間軸」整理　三分鐘看完杜家慘案始末

《還願Devotion》499玩3小時到底值不值？劇情難忘堪比「互動式電影」

企鵝妹《還願》崩潰！「榔頭勾舌」場景狂遮眼　慈孤觀音出現秒噴淚

玩《還願》連2天做惡夢！南半球女王嚇到去收驚　「看到鐵門有陰影」

《還願》太恐怖老外也嚇壞　女鬼「衝臉」嚇死一票實況主

玩完《還願》！家裡擺設「神撞主角家」　她怕爆…同款石子地：根本被附體

《還願》實況亂劇透！網狂刷留言暴雷…外國實況主嘆：討厭台灣人

《還願》在玩之前必知的四大疑點　四格漫「由右至左看」會更毛

20:55嘉義規模3.7地震！　最大震度高雄、嘉義3級　網：抖一下嚇到

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

媽媽20小時「生產奮鬥」全紀錄 新手爸掌鏡見證剪臍帶、蓋腳印

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

20:55嘉義規模3.7地震！　最大震度高雄、嘉義3級　網：抖一下嚇到

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西...

大口爽吸珍奶…嘴裡「真空碎屍」小強！吐出5隻腳+頭噁到崩潰

大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

扛4000元蔬菜「台北→台南」！66歲母遭媳婦嗆：全身細菌噁爛　兒冷眼沉默

一張圖看一周天氣！周二起雨緩回暖「中南部上看30度」　228北東再變天

從貓、狗開始！動保教材納12年國教課綱　9月完成編撰試教

阿嬤抽屜翻出「獠牙暗器」愣住！內行一看...激推「是古董神器」秒洩年齡

影／佔位6年「黑車停成霧灰色」！車主現身：沒電才一直停這　賣場說話了

韓國瑜出訪蔡政府搞小動作？　總統府：韓市長想太多了

5G來了！三星、華為、小米、OPPO首發5G手機整理

現在正美！宜蘭必去4大賞櫻景點　走進粉色櫻花廊道拍個夠

慢箋藥物遺失補領得自費　民眾慌「搞丟慢箋」怎辦？健保署澄清

漫威證實：《星際異攻隊3》保留「詹姆斯岡恩劇本」

陸版《初戀小事》女主角造型曝光！　「邋遢泡麵頭」網怒了

川普推特語錄／明天要去越南！金正恩最懂　沒有核武北韓就會是一流強國

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將大方：送給你們

UBA／男複賽25日健行科大開打　富邦勇士預測四強

史上最貴狗屎！汪在自家花園「施肥」太臭　主人衰收天價罰單

生活熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小..

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：..

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳..

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華..

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等..

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被..

阿嬤抽屜翻出獠牙暗器！內行：超..

「蝴蝶」爆發增強！成2月強颱首..

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月..

佔位6年！車主現身了：沒電才一..

產子2年患癌秒變二期　26歲媽..

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯..

更多熱門

相關新聞

陳其邁力挺《還願》　網跪求直播

這幾天網路上最熱門的話題，莫過於台灣遊戲公司赤燭所推出的新作《還願》，但因為被網友發現，遊戲內符咒隱藏暗批大陸等字眼，遭到大陸網友批評，最終從大陸Steam商店下架。隨後，行政院副院長陳其邁在臉書力挺《還願》，24日還透露「有人建議我直播玩」，但因為怕內容太恐怖，所以要等有空的時間。

拼2020？陳其邁盼韓國瑜「還願」

《還願》遭陸封殺銷量不減還大賣

《還願》反中符咒爭議　傳香港投資人中止投資台新創團隊

《還願Devotion》499玩3小時到底值不值？劇情難忘堪比「互動式電影」

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

王心凌出道16年宣布「好消息」！

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

韋汝生子沒名分！舊愛點破兩人關係

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

台劇女神現北捷：每個人都在低頭

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面