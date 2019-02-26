微波水煮蛋！她驚呆「結果爆了」…曝光碎片慘狀　網看傻：這樣超危險

▲這……也太慘了吧！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

微波爐是外食族的好夥伴，但是絕對要小心使用。一名女網友想用微波爐加熱冰箱裡的水煮蛋，沒想到蛋整個爆開，PO出爆炸慘狀後，其他人也紛紛驚呼「還好爆在裡面，如果拿出來才爆，妳會燙傷喔」、「不要放任何圓形或橢圓的東西進去微波……會有熱點」、「光看到清理……就會哭了」、「這樣超危險」。

女網友在臉書《爆廢公社》貼文，說她想加熱冰箱裡的水煮蛋「結果爆了」，忍不住問「大家都知道煮好的水煮蛋放微波會炸嗎？我……不知道」。原PO還貼出「當事蛋」的照片，只見她用一個玻璃保鮮盒裝著蛋，但水煮蛋卻在微波時炸噴開來，蛋的各種殘骸和碎片就黏在微波爐裡的每面爐壁上，看起來就像剛剛有人吐在裡面。

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▲原PO用微波爐加熱水煮蛋，卻發生爆炸意外。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，不少人在留言處表示「長知識了」，「筆記，你拯救了大家」、「我現在知道了，謝謝你的犧牲」、「我也不知道，曾經我也有微波過蛋，結果也是跟你一樣就爆炸」、「幸好看到你的文，現在知道了」。

其他網友則紛紛提醒「我記得只要是密封沒有透氣的食物基本上也會爆」、「是不是很多人也不知道金屬不能進微波爐」、「熟蛋必須中間弄開有縫隙比較不會爆，如果太久還是可能會爆」、「整顆的蛋，像是茶葉蛋水煮蛋盡量不要微波」、「同事想微波鐵罐咖啡，門都關上準備要按鈕了，還好被人看到趕緊制止，不然可能就上新聞了」。

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