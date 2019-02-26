繳24元送平板！新北哥超心動…回神驚醒「騙走1.7萬」：電信也太坑

▲現在電信業者常用「送平板」來行銷，原PO差點也被最強話術騙了。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「真的很壞！」新北一名男網友去某電信門市繳錢電話錢，就被櫃台員工通知說「一天繳24元就能換平板哦」，他當下聽完覺得超優惠，但事後想想發覺不對勁，才驚覺這話術也太高招，讓他差一點就上當。

該名男網友在臉書「爆廢公社」PO文透露，在櫃台聽到員工說「先生，你的門號可以換一台平板哦」後，他第一直覺反應回覆「免費！？不可能吧？」接著就聽到對方回應「不是免費，不過非常便宜，一天只要24元」。

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▲千萬不要小看1天只要繳24元而已，長期繳會哭出來。示意圖，與本文無關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

他內心不斷狂想怎麼會有這麼好康的事情，果然真的有詐；他繼續追問「要繳2年嗎？」，卻看見員工親切笑回「是的，是不是非常划算啊～。」

本來已上鉤的他，默默拿出計算機猛算「24 X 365（天）X 2（年）」，等於是是這台平板電腦要價17520元，才發現這根本超坑，瞬間驚醒了

他既無奈又傻眼說，平板怎麼算都不值1萬多，這一台卻要17520元，整個都是話術，真的很壞，「我直接掏計算機打臉，誰會花這些錢換一隻平板！？真的當我傻的嗎？」

▲手機是現代人必需品，但也成了業者的「肥肉」。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

店員超強套人話術，立刻引來網友超感贊同說，「現在都用這招，算數不好的可能直接被騙」、「騙老人家的話術」、「而且換的那個平板，沒有一萬多的價值...只能說是平價的平板」、「還有一天10元哈哈哈」、「我也常遇到，我都直接說我手機網路就有了，我幹嘛多辦一個網路為了拿平板？店員臉就僵了」。

也有人分享自身悲慘經歷說，「爛平板就算了，數月後收到催繳單赫然發現竟然多了隻門號，解約還要解約金」、「剛上大學的時候也被騙過一次，現在都直接略過」、「我曾經只是要去續約降低話費，結果被那驚人話術騙了多綁一隻門號，現在我一個月7xx＋那門號2xx，X到死啊！！！！」。

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