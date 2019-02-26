為看《皓鑭傳》！她「求復合2小時」　老實男回覆網全吐血：果然是情侶

▲分手示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

情侶分手後通常有幾種後續，不是交惡就是回到好友關係，或是選擇淡掉，偶爾聯絡一下。臉書上近日流傳著一張對話，只見女生因為前男友改掉追劇App的密碼，她為了要看最新的《皓鑭傳》，竟表示要復合2小時，而老實男的回應也讓網友們超吐血，表示「真是天造地設的一對」、「笑死，是扮家家酒嗎」。

臉書社團「爆廢公社」流傳著一張對話記錄，只見圖中應為一對分手的情侶，女方詢問男子「你改愛奇藝密碼了？我登不進去了！」對方則大方表示改了，但女生卻表示「分手就分手了，密碼還改啊」，對此男方更理所當然地說「都分手了，當然要改了。」

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沒想到下秒女方突然表示「不然復合2小時吧」，原因是想用這組帳號把2集更新的大陸古裝劇「皓鑭傳」看完；更令人傻眼的是，老實男子竟然也欣然接受，馬上吐出修改後的密碼，並且表示2小時候會再改掉。

▲ 前女友為了皓鑭傳和愛奇藝密碼，想要與前男友復合2小時 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看完都笑了，表示「以為在玩扮家家酒嗎？」、「才沒多少而已，自己不會買喔！」、「這腦子怎麼運作的」、「笑死我了，怎麼可以有辦法想出這一招」、「果然是天造地設的情侶」。還有人想歪表示，復合2小時不應該只拿來看劇，「復合2小時還拿來看片？」、「2小時挺好用的說」、「記得你有需要的時候，也去復合2小時」、「2個小時2炮剛好啊，還不快去」。

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