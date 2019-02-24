扛4000元蔬菜「台北→台南」！66歲母遭媳婦嗆：全身細菌噁爛　兒冷眼沉默

▲66歲媽媽扛一大堆菜下台南，結果慘遭兒子與媳婦羞辱。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

「我心已經死了。」一名66歲母親常聽到兒子與媳婦說沒錢生活很窮，讓她每個禮拜都買3000至4000元的菜，並從台北坐高鐵南下到台南，沒想到一下車遭兒嫌棄「每星期從車站載妳回家要花很多油錢」，她聽完難過卻忍著不說，到兒子家後竟又被媳婦嗆「妳細菌多很噁走開」，她的心被傷到猶如死灰。

另一名媳婦在臉書「爆怨公社」分享婆婆故事說，哥哥與大嫂在台南買房的頭期款，都是婆婆出的，還常打電話回來說「日子過得苦，很需要錢」，要婆婆每個禮拜南下到台南給錢，婆婆也66歲了，但想說兒子經濟壓力大，便每個禮拜在台北買3000至4000的菜，再坐高鐵到台南送給兒子。

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▲兒常哭訴自己沒錢過生活，老母買蔬菜南下卻換來洗臉。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

可是兒子竟不滿足，還希望老媽從高鐵下車後，能依靠自己能力搭車來到他家，而不是讓他開車到火車站載；他有天受不了，氣得直接向老母嗆「媽！你知道我每個禮拜從家裡到車站油錢要花多少嗎？」想要老媽能自己送錢到他到家中。

老母受到的污辱不只一個，才一踏進兒子家中而已，立刻被媳婦怒吼「媽！你先去洗澡洗頭！！！」，她無奈解釋「我是洗好澡洗好頭才下來的耶」，但根本沒用，又遭媳婦嘴賤嫌棄「你剛剛在外面走，有很多細菌」；她千里迢迢來到台南，卻不受兒子媳婦歡迎，讓她的心很痛。

▲媽媽要和孫子LINE聯絡，還得偷偷來。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

最扯的是，媽媽手裡的菜拿進屋後，被媳婦問「媽！你買這些菜要多少錢？」天真的她以為媳婦要給錢，還立刻回覆「每次都是3、4000啊，我沒有要你們給我錢哦」，卻聽到對方冷冷回說「我知道啦！我只是要看我老公要多少薪水，才能吃到這些菜」，整個酸言酸語。

這名媳婦根本是嫁過來傷害婆婆的，她還對著兒子說，「阿嬤跟叔叔才是一家人，我跟爸爸還有你才是一家人，我們是不同家的人。」完全想要撇清關係；更慘忍的是，老母還從孫子嘴裡聽到這一句話，無疑是加重打擊。

▲兒子眼裡只有錢。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

原PO氣得替婆婆打抱不平說，婆婆每次下去台南一趟，都有拿錢給那對夫妻，因為媳婦總是說「要幫小朋友存基金」，藉由孩子名義跟婆婆要錢，「幾歲人了還在那邊跟白髮人拿錢？而且當初哥哥與大嫂一家三口住在婆婆與弟弟的家時，怎麼一進門沒有洗頭，他們夫妻倆不只嘴巴，整個人都是細菌！」

大兒子與媳婦種種的嫌棄，讓每個禮拜南下的媽媽醒了，這2年來傷心地不再與大兒子聯絡，但愛孫的她，還是會跟孫子偷偷Line聯繫感情，還得怕大媳婦抓到而生氣，與孫子聊天成了「防諜戰」。

不過，近2年沒聯絡的大兒子近期因為土地關係，又跑來和媽媽哭訴「我最近很辛苦，幫我問問看財產的事」，臉皮厚到極致。原PO氣炸說，又為了錢的事才和婆婆聯絡，婆婆已經對他們死心了，「他們每次讓一個年長的媽媽遠道而去，真是身在福中不知福的垃圾。」

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▼高鐵票比載媽媽回家的油錢還貴，但兒子總是覺得自己吃虧。示意圖，與本文無關。（圖／記者曹悅華攝）