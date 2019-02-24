　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

扛4000元蔬菜「台北→台南」！66歲母遭媳婦嗆：全身細菌噁爛　兒冷眼沉默

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼沒人讓座！70歲阿公吼：妳年輕起身　癌女心痛「剛結束化療」…整車安靜了。（圖／記者林敬旻攝）打碼，示意圖

▲66歲媽媽扛一大堆菜下台南，結果慘遭兒子與媳婦羞辱。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

「我心已經死了。」一名66歲母親常聽到兒子與媳婦說沒錢生活很窮，讓她每個禮拜都買3000至4000元的菜，並從台北坐高鐵南下到台南，沒想到一下車遭兒嫌棄「每星期從車站載妳回家要花很多油錢」，她聽完難過卻忍著不說，到兒子家後竟又被媳婦嗆「妳細菌多很噁走開」，她的心被傷到猶如死灰。

另一名媳婦在臉書「爆怨公社」分享婆婆故事說，哥哥與大嫂在台南買房的頭期款，都是婆婆出的，還常打電話回來說「日子過得苦，很需要錢」，要婆婆每個禮拜南下到台南給錢，婆婆也66歲了，但想說兒子經濟壓力大，便每個禮拜在台北買3000至4000的菜，再坐高鐵到台南送給兒子。

請繼續往下閱讀...

▲超市,賣場,蔬菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兒常哭訴自己沒錢過生活，老母買蔬菜南下卻換來洗臉。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

可是兒子竟不滿足，還希望老媽從高鐵下車後，能依靠自己能力搭車來到他家，而不是讓他開車到火車站載；他有天受不了，氣得直接向老母嗆「媽！你知道我每個禮拜從家裡到車站油錢要花多少嗎？」想要老媽能自己送錢到他到家中。

老母受到的污辱不只一個，才一踏進兒子家中而已，立刻被媳婦怒吼「媽！你先去洗澡洗頭！！！」，她無奈解釋「我是洗好澡洗好頭才下來的耶」，但根本沒用，又遭媳婦嘴賤嫌棄「你剛剛在外面走，有很多細菌」；她千里迢迢來到台南，卻不受兒子媳婦歡迎，讓她的心很痛。

▲小孩,孩子（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲媽媽要和孫子LINE聯絡，還得偷偷來。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

最扯的是，媽媽手裡的菜拿進屋後，被媳婦問「媽！你買這些菜要多少錢？」天真的她以為媳婦要給錢，還立刻回覆「每次都是3、4000啊，我沒有要你們給我錢哦」，卻聽到對方冷冷回說「我知道啦！我只是要看我老公要多少薪水，才能吃到這些菜」，整個酸言酸語。

這名媳婦根本是嫁過來傷害婆婆的，她還對著兒子說，「阿嬤跟叔叔才是一家人，我跟爸爸還有你才是一家人，我們是不同家的人。」完全想要撇清關係；更慘忍的是，老母還從孫子嘴裡聽到這一句話，無疑是加重打擊。

新台幣,台幣,紙鈔,現金（圖／資料照）

▲兒子眼裡只有錢。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

原PO氣得替婆婆打抱不平說，婆婆每次下去台南一趟，都有拿錢給那對夫妻，因為媳婦總是說「要幫小朋友存基金」，藉由孩子名義跟婆婆要錢，「幾歲人了還在那邊跟白髮人拿錢？而且當初哥哥與大嫂一家三口住在婆婆與弟弟的家時，怎麼一進門沒有洗頭，他們夫妻倆不只嘴巴，整個人都是細菌！」

大兒子與媳婦種種的嫌棄，讓每個禮拜南下的媽媽醒了，這2年來傷心地不再與大兒子聯絡，但愛孫的她，還是會跟孫子偷偷Line聯繫感情，還得怕大媳婦抓到而生氣，與孫子聊天成了「防諜戰」。

不過，近2年沒聯絡的大兒子近期因為土地關係，又跑來和媽媽哭訴「我最近很辛苦，幫我問問看財產的事」，臉皮厚到極致。原PO氣炸說，又為了錢的事才和婆婆聯絡，婆婆已經對他們死心了，「他們每次讓一個年長的媽媽遠道而去，真是身在福中不知福的垃圾。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

▼高鐵票比載媽媽回家的油錢還貴，但兒子總是覺得自己吃虧。示意圖，與本文無關。（圖／記者曹悅華攝）

▲▼高鐵,加班車,返鄉。（圖／記者曹悅華攝）

ET快訊
隔壁帥男熟睡「只穿內褲」還硬硬的　飯店服務員心癢直接含下去
落地大馬秒拿1億訂單！韓國瑜「南南架構」大突破：裡面有3大意

關鍵字：婆婆,媳婦,台南,台北,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

扛4000元蔬菜「台北→台南」！66歲母遭媳婦嗆：全身細菌噁爛　兒冷眼沉默

一張圖看一周天氣！周二起雨緩回暖「中南部上看30度」　228北東再變天

從貓、狗開始！動保教材納12年國教課綱　9月完成編撰試教

阿嬤抽屜翻出「獠牙暗器」愣住！內行一看...激推「是古董神器」秒洩年齡

影／佔位6年「黑車停成霧灰色」！車主現身：沒電才一直停這　賣場說話了

尖峰時段訂位太滿！高鐵4月起取消「商務車廂優惠票價」...9折掰

她9歲那年走了！醫師爸留下「裱框獎狀」背後有洋蔥　女兒淚：遺憾太多太多

不適任教師OUT！教育部修法訂懲處標準　犯行嚴重「終身不得聘任」

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

媽媽20小時「生產奮鬥」全紀錄 新手爸掌鏡見證剪臍帶、蓋腳印

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

扛4000元蔬菜「台北→台南」！66歲母遭媳婦嗆：全身細菌噁爛　兒冷眼沉默

一張圖看一周天氣！周二起雨緩回暖「中南部上看30度」　228北東再變天

從貓、狗開始！動保教材納12年國教課綱　9月完成編撰試教

阿嬤抽屜翻出「獠牙暗器」愣住！內行一看...激推「是古董神器」秒洩年齡

影／佔位6年「黑車停成霧灰色」！車主現身：沒電才一直停這　賣場說話了

尖峰時段訂位太滿！高鐵4月起取消「商務車廂優惠票價」...9折掰

她9歲那年走了！醫師爸留下「裱框獎狀」背後有洋蔥　女兒淚：遺憾太多太多

不適任教師OUT！教育部修法訂懲處標準　犯行嚴重「終身不得聘任」

曼谷華馬夜市猛男海鮮！大口吃配桌邊肌肉熱舞

Olie骨折隔2個月…網狂問「為何沒照片？」　隋棠罕曝三胎近況！

大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

影／重慶公車疑煞車失靈衝人行道　「保齡球式」狠撞釀2死13傷

40年永福樓最後一晚擠滿300人用餐！饕客排隊1小時也要吃到

香港波神「一直吉」NG11次爆笑直擊《好選喆》奧斯卡鐵口預測

21歲未婚媽遭「射後不理」！出生5天男嬰遭溺斃「宮廟水槽」　遺體腐爛

林佳龍「市長→交通部長」1個多月　自曝回報給台中市民3件事

中職／慶幸生涯在台灣結束　小林亮寬感激象迷支持

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

生活熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小..

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華..

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等..

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被..

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：..

嫩模悠閒喝星巴克　登機飛機走了

「蝴蝶」爆發增強！成2月強颱首..

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月..

產子2年患癌秒變二期　26歲媽..

女兒7月孕肚跪救昏迷父！白沙屯..

佔位6年！車主現身了：沒電才一..

他買飯無法刷卡要免費帶走　老闆..

高中畢旅5100元　他傻眼嫌貴

更多熱門

相關新聞

吳敦義上香祈福　不會現在宣布選不選

前副總統、國民黨主席吳敦義，2月24日上午到台南市進行廟宇上香祈福之旅，為謝龍介加油，對於媒體追問是否宣布參選總統？吳敦義說當前以立委補選之輔選為要，不會在這時作出任何宣布。

助理被裁！女同事月薪少拿6000霸氣保人

警署硬拗預謀犯罪　南警澄清

台南婦遭刀刺肚破腸露　林女收押

2大魔王亂丟玩具！喵奴見一坨黑嚇壞

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

韋汝生子沒名分！舊愛點破兩人關係

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

網激推！好市多「懶人新神物」

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

5566開唱當晚…王少偉發文了！

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面