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《還願》最驚恐場景！「紙紮人」還原主角日常　下一幕更毛…萬人嚇哭

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▲▼還願。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這一幕讓網友整個「毛起來」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

台灣恐怖遊戲《還願》上市後，馬上成為網路熱門話題，製作團隊「赤燭遊戲」相當注重細節，尤其是遊戲場景，，不論是暗紅血色的鐵門、桌上型電話，都是日常生活會看到的物品，讓人越看越毛。有網友玩遊戲時，看到一幕馬上頭皮發麻，忍不住截圖分享，讓其他人秒懂「我也覺得這一幕最可怕！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出遊戲畫面，文中表示，為了贊助國產遊戲，他特地花錢去下載來玩，「天啊！令我頭皮發麻有點不敢玩」。看看照片，原PO當時所在的關卡，正好在滿是紙紮人的房子，廚房、書桌、電視前分別有好幾組「金童玉女」。

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▲▼還願。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲廚房那邊……是不是有人在看你啊？（圖／翻攝自爆怨公社）

再仔細看畫面，會發現廚房的女紙紮人似乎正看向自己，但到底為何這一幕會很毛呢？原來是因為遊戲本來設定3組紙紮人都在不同地方，第1組在看電視、第2組在書桌看文件，第3組的男紙人本來看著魚缸裡、女紙人在廚房做菜。

但只要玩家前去廚房查看，走出來時應該就會發現，男紙人不僅沒在看魚缸了，還看著廚房門口、也就是玩家走出來的方向；往前走到客廳，如果玩家有回頭，就會發現本來在廚房流理台前的女紙人，這時正站在廚房門口盯著自己。

看到螢幕畫面後，其他玩家秒懂「這邊超HIGH的」、「這個部分超毛的」、「半夜一個人真的不太敢玩」、「這幕害我在螢幕前狂罵髒話」、「這個看直播玩下一幕我毛到不敢繼續看」、「看到圖片就快嚇哭了」、「這裡超可怕，根本金童玉女」、「玩第二次一樣一直被嚇」、「玩完遊戲之後，這裡絕對是我覺得遊戲裡最毛場景的前幾名」。

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▼網友說，接下來的這一幕讓他「ㄘㄨㄚˋ」到罵髒話。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼還願。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：還願,devotion,赤燭,紙紮人,爆怨公社

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