逛好市多驚瞥「斷貨神物」！她秒入手2盒囤貨　網哭了：終於等到它

▲網友狂推這款香皂。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，許多高CP值商品是多數消費者購物首選。好市多曾販售一款精油香皂，因為成分天然、味道舒適療癒，被列入不少人的必買清單，之後卻一度斷貨。日前它重新上架，讓網友紛紛拍照驚呼「終於等到了」、「斷貨久到讓人焦慮耶」、「感動想哭，這個神好用噠！」

近日有多名網友貼文，在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》討論，「今天逛內湖店發現缺貨已久的澳洲製植物精油香皂，立刻入手2盒」、「久違的澳洲精油香皂終於在大順店登場，不同的是原本白色羊奶皂，今年出新的海鹽，香味是偏中性的花與木質的混合香，數量沒有很多，看到一定要入手囤貨」，價格部分則是「489元8入，約61元／顆」。

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▲網友紛紛喊要囤貨。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

香皂的香味部分，則分成3種「檸檬草、海鹽、羊奶」，還有人教學自己使用的方法「冬天用羊奶（GOATS MILK）、夏天用檸檬草（LEMONGRASS）、海鹽（SEA SALT）」、「檸檬草的夏天洗完很舒服又好聞」、「我懷念羊奶！冬天用感覺很幸福」、「檸檬草香味好，有顆粒感、可以去角質；羊奶香味甜膩，洗起來也滋潤，泡泡又很綿密！」

其他人看到貼文後紛紛留言「能多囤貨就多囤，這款時不時就缺貨，要不就是聽到不再進貨……害我整個都恐慌症了」、「終於等到了！我要趕快去搬，斷貨久到讓人焦慮」、「這個很讚」、「今天在澳洲超市看到一塊台幣將近100元，這裡才61塊」。

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