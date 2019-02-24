白沙屯媽祖神轎狂搖「衝入濁水溪」　腳印奇蹟浮起！原因有玄機

地方中心／苗栗報導

苗栗通宵白沙屯拱天宮媽祖一年一度的遶境盛會，將於4月8日凌晨1時20分啟程，展開為期10天9夜的徒步遶境，每年都吸引上萬人朝聖，最為人所知的，就是神轎隊伍「沒有固定路線」，隨牠旨意移動，18年前神轎南下行經濁水溪時，竟捨棄陸橋，指引信眾改走水路渡河，事後有女警拍下河床上隊伍腳印「浮起來」的驚人畫面。

白沙屯為苗栗通霄西北端的寧靜小漁村，人口不過數千人，拱天宮供奉的媽祖卻是當地信仰中心，已有百年歷史，每年都會徒步南下北港朝天宮遶境，吸引上萬信眾跟隨。相當「有人性」的媽祖婆在2001年時，前往北港進香途中，突然領著大票人馬沿著濁水溪「走水路」，轎班人員感受到轎身呈一定頻率擺動，知道「媽祖挑好路了」。





未料下一秒，媽祖神轎劇烈搖晃，突然直直往溪裡衝，轎班隊伍褲管都還來不及撩起，半身浸入水中，硬著頭皮繼續行走，後頭的信眾也緊緊跟著步入溪水，其中不乏6、70歲的老人家，堅信媽祖會庇護大家，一行人手拉著手，竟就這樣浩浩蕩蕩平安渡溪。

北港鎮女義警蘇淑芬當年就在陸橋上，拍下這感人一幕，未料照片沖洗出來後，意外發現腳印不像陷進河床，反而是「浮起來」的印子，神蹟讓人嘖嘖稱奇。她說，媽祖神轎已經10多年未曾涉溪，當時心想河床上眾多腳印也是歷史的印記，因此拍下照片，沒想到竟會成了浮腳印。

拱天宮總幹事陳春發當時解釋，水裡可能有不乾淨，也許媽祖藉由進香期間，「涉水過去稍微給你掃一下！」是媽祖愛護眾生的表現。事後也有人認為，腳印浮現，可能是白沙屯媽祖慈悲下濁水溪渡化長年受困於此的無形靈體。

▼媽祖神轎隊伍改走水路，渡濁水溪留下浮起腳印。（圖／翻攝「白沙屯媽祖&山邊媽祖婆秀水粉絲團」）



▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（請至5分05秒開始看起）

