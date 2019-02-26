帥氣比YA！針織妹露黃金弧線「解放雪白西半球」　網暴動...搜出當年神照

▲有男網友PO出照片，好奇妹子比YA有什麼含意？（圖／翻攝台灣新聞記者聯盟資訊平台）

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網搜小組／綜合報導

不論四季溫度變化，正妹身上的服飾總能展現時尚潮流和曼妙身材。就有網友PO出一張「比YA照」，好奇圖中妹子想傳達什麼意思；而男人們的視角相當誠實，馬上發現這件針織衫大有玄機，背面和側邊大鏤空設計，露出雪白側乳，同時帶出了狂野和藝術不同的性感風情。

林姓男網友26日上午在「爆廢公社」貼出一張清涼正妹照片，打趣詢問「這手勢代表是？」照片中，年輕妹子身穿黑色針織衫，綁著頭髮側臉入鏡，頭髮巧妙遮住眼睛，左手食指處則戴上一只戒指，比的手勢是YA。

醉翁之意自然不在酒，視線往下移動，可以發現針織妹最強大之處莫過於服裝，不論前後都有戲。後方是大片的美背，一條線遮不住整座森林；前身是一抹藝術弧線，露出雪白「西半球」。

▲針織妹2017年就在網上引來一波朝聖熱潮。（圖／翻攝台灣新聞記者聯盟資訊平台）

文章貼上網，馬上引起小暴動，身形自是眾人目光焦點，「目測應該B」、「有誰要看手啦」、「這衣服哪買的？偷工減料太嚴重了，快找衣服穿回去」、「都給你拍了還在等什麼」、「雖然胸部不大，但誠意很夠。」

此外，還有些網友解讀起神秘的YA手勢，「她只是單純說，先生你已經看2次了，留點給其他人看」、「有沒有看到廚房？表示來了第二次」、「老闆香腸兩支」、「老闆，素食便當來2個。」

經查，這不是針織妹第一次登上媒體版面，由於那件「戰袍」太耀眼，每隔一段時間就會有人PO圖求神。2017年9月，有民眾在「台灣新聞記者聯盟資訊平台」分享一段影片，他行經桃園市大興路時，撞見一台重機，後座乘客是名辣妹，皮膚白皙、疑似沒穿內衣，下身是黑絲襪搭高跟鞋，馬上轟動網路，而後來有另一網友貼出比YA照，但無緣識得正妹的廬山真面目。

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