牛排「麵換雙蛋」　送餐妹對男友爸朋友說一句話全場大笑：我根本黑掉

▲原PO說，當下不敢看男友爸是什麼反應。（圖／示意照／翻攝免費圖庫PEXELS）

網搜小組／綜合報導

「第一次了解到什麼叫作口無遮攔…」一名女網友不小心對男友爸爸的朋友們開黃色笑話，她見全場大笑，「我才反應過來～O！死定！說錯話了！」她直呼自己根本黑掉，「 我當下想把自己臉往熱燙燙鐵板砸」。還有人分享對兒子同學爸爸說「那你的老二多大啊」，瞬間雙方冷凍，之後遇到都點頭笑笑快閃。

原PO今天（25日）在「爆怨公社」臉書社團還原當時情形，她說，和男友一起在做平價牛排 ，她送餐、男友做餐；男友爸帶幾名朋友來捧場，其中幾位叔叔、阿姨的餐不要麵換成雙蛋。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，送第一份雙蛋牛排時，其中一個叔叔看到餐說「好好喔！你有兩顆蛋耶」，「我順口說出：『唉唷！你也有兩顆蛋啊』！」她表示，那位叔叔立馬嬌羞，全場大笑，「我才反應過來～O！死定！說錯話了！我…居然對著男友爸爸的朋友們開黃色笑話…」

▲▼牛排上的「雙蛋」意外讓原PO超尷尬。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）



有網友笑說「我好奇男友爸爸什麼反應」；原PO回「我不敢看他，所以我不知道他什麼反應」。有人直呼「妳會紅」；原PO回「我根本黑掉」。還有人說「那只好把他的肉換成兩個蛋」；原PO回「可是他真的也有兩顆蛋，換成蛋這樣的話他有四顆蛋」。

原PO回應其他網友的問題說，「 我當下想把自己臉往熱燙燙鐵板砸」、「後續更慘，他看著另一份雙蛋餐送到另一個阿姨面前時說：『你也有兩顆耶』！」

也有人想起類似的經驗，「之前去接小孩放學，一起停車在我旁邊的爸爸無聊聊天，原來自己的孩子老大一樣大還同學，我就脫口問那個爸爸『那你的老二多大啊』...........瞬間雙方冷凍（我是要問他的第二個孩子啊）！之後遇到都點頭笑笑快閃。」