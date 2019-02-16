「藝文是台中重要基石」　盧秀燕出席藝文界新春團拜

▲盧秀燕出席台中市藝文界新春團拜，感謝藝文人士付出創作。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕16日出席藝文界新春團拜，感謝藝文人士致力藝術創作及文藝推廣，她表示，藝術文化是台中重要基石，也是市府3大施政重點，未來將持續深耕並投入預算，讓台中文化軟實力被看見。

台中市文化局16日上午在屯區藝文中心舉辦新春團拜茶會，包括視覺、表演藝術、地方文史等約3百多人到場，場面熱鬧。現場也邀請台中館斜樂團現場演奏，另有台灣青年舞團擔任暖場及中場演出。市長盧秀燕、文化局代理局長張大春、台中歌劇院總監邱瑗、市議員李麗華、賴義鍠等人也出席。

▲盧秀燕與文化局代理局長張大春出席藝文界新春團拜，肯定大家付出讓台中成為文化城。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕除了向在場貴賓拜年，並感謝藝文界人士，致力藝術創作及地方文史。她表示，台中市人文薈萃，優質的藝文人才及創作團體，大家深耕台中，用生命力持續創作，讓台中這個城市更有質感，更有藝術氣息，共同打造「文化城美譽」，也讓台中市的文化軟實力持續被看見。

盧秀燕說，開春時她提出3大施政重點，拼經濟、整治空氣、文化藝術與教育，雖然短時間文化藝術與教育不會看到具體成效，但這是台中最重要的基石，必須持續努力推動。未來市府將持續深耕與在地化，提升國民素質，讓城市進步，讓文化藝術注入活水，也拜託市議員支持相關預算。

▲盧秀燕獲贈藝術家創作書法對聯。（圖／台中市政府提供）

藝術家趙宗冠現場也贈送個人創作書法對聯「秀運乾坤盟日月、燕懷豪情執丹心」，以及畫有「永恆的台灣、永恆的玉山」的絲巾給盧秀燕，她當場戴起來並表示感謝，也會非常珍惜。

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