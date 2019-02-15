差2天女兒當不了台灣人　狂父在最美公務機關拿刀刺肚送醫

▲有「全國最美公務機關」美名的移民署台南第一服務站，是許多遊客拍照的台南知名景點。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

64歲杜姓男子，2月13日上午前往有「全國最美公務機關」美名的移民署台南第一服務站洽詢「居留證」問題，想讓16歲女兒能當「台灣人」，但移民署官員發現杜男女兒居留台灣天數比規定184天少2天，表示杜男需明年5月才能申請，杜男聞言竟捉狂，持預藏水果刀刺自己左腹一刀，經送成大醫院，幸無生命危險。

據了解，64歲的杜姓男子與第2任大陸籍妻子離婚後，即十分積極想替16歲就讀中學的女兒，爭取成為「台灣人」，不過因其女兒仍在大陸讀書，只能靠請長假依親。杜男2月13日上午前往移民署台南第一服務站，洽詢女兒申請居留證問題，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第17條規定，大陸人士在台灣合法居留必須連續2年，而且每年居住要超過184天，才符合定居許可，如此才能有資格申請「居留證」，再持以向戶政機關申請身分證，成為「台灣人」。

原本杜男以為今年5月就可幫女兒申請到「居留證」，沒想到移民署服務櫃台人員幫杜男算了一下，發現杜男的女兒第1年只有182天居住在台灣，比規定少2天，所以第1年不算，這樣算起來需等到2020年5月才能申辦居留證。

杜男聞言情緒突然十分激動，在櫃台前怒喊「為什麼我的女兒不能是台灣人？」，並拿出預藏水果刀刺進自己的左腹，移民署人員馬上通報警方及消防局派護車將杜男送成大醫院急救，目前已無大礙。

據了解，杜男認為女兒就差2天就有資格能申請證件，覺得公家機關不夠通融，13日上午杜男又到移民署爭取未果，他才憤而持刀自戕，所幸經過手術後已無生命危險。

移民署指出，其實杜男的女兒可以先以依親的方式到國內讀書，讓在台時間增長，目前還不了解杜男女兒的來台狀況，14日已經先派員到醫院探望杜男，但未提此事怕刺激對方，等到杜男狀況穩定後，會再協助杜男，讓他的女兒能成為台灣人。