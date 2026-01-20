　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

▲▼花蓮市立幼兒園於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動。（囹／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市立幼兒園於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動。（囹／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓學童感受年節氣氛與體驗傳統習俗，花蓮市立幼兒園20日下午於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動，阿思瑪麗景大飯店再次響應號召，提供爆米花在會場進行義賣。現場除了設立應景的年貨攤位讓幼兒體驗辦年貨外，也讓家長們採買年貨做公益，希望在歲末年終能用溫暖跟愛心來關懷更多需要幫助的人。

▲▼花蓮市立幼兒園於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動。（囹／花蓮市公所提供，下同）

農曆新年即將到來，花蓮市幼特別規劃系列活動與孩子們一起歡慶年節，今天在花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」活動，讓學童體驗採買年貨的樂趣，也了解農曆春節的傳統文化及各種年貨所代表的意義，另外這次更結合公益義賣，將攤位所得扣除成本後全數捐贈給創世基金會，幫助他們度過寒冬。市長魏嘉彥也特別感謝花創園區主任林淑萍，免費提供優質且完善的活動場地，讓花蓮市幼能順利辦理這場兼具教育意義與公益價值的活動。

▲▼花蓮市立幼兒園於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動。（囹／花蓮市公所提供，下同）

阿思瑪麗景大飯店的黃經理代表周育麟董事長來到活動現場，用行動力挺這次的公益義賣活動；他轉達周育麟董事長說，過去與花蓮市公所有過多次的合作，這次再度跟花蓮市幼的年貨大街活動結合，準備了義賣用的爆米花，也希望這次的義賣所得可以幫助到更多需要被關懷的族群，讓大家在農曆春節前夕也可以感受到社會上的溫暖跟愛心。活動中，魏嘉彥也特別頒贈感謝狀給阿思瑪麗景大飯店，由黃經理代表周育麟董事長接受，感謝他們長期支持市政活動與公益行動。

▲▼花蓮市立幼兒園於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動。（囹／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉彥現身義賣活動，炒熱氣氛。

活動中除了花蓮市幼孩子們的唱跳表演外，也邀請到雷恩叔叔團隊來精采的泡泡秀跟帶動唱，將氣氛炒到最高點！還有市幼的老師教導所有的學童用「客語」講吉祥話來向大家拜年，祝福每一位到場的家長跟貴賓們都能新年快樂，健康平安。

花蓮市幼年貨大街的商品琳瑯滿目，包括學童親手製作的年節吊飾、杯墊、串珠，以及消費即可享用的美味發糕、年糕跟湯圓等。

▲▼花蓮市立幼兒園於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動。（囹／花蓮市公所提供，下同）

阿思瑪麗景大飯店熱烈捐爆米花，增加義賣所得，黃經理代表周育麟董事長出席，用行動力挺活動，魏嘉彥頒贈感謝狀。

魏嘉彥感謝李菲凌園長與花蓮市幼全體教職員工用心規劃這麼有意義的活動，不僅讓孩子透過實際體驗認識年節傳統文化，也能在買賣年貨的過程中學習金錢數字的運用，更可貴的是活動結合公益義賣，培養孩子的同理心與對社會公益的重視，從各方面來看都是一場相當成功的教學活動。

魏嘉彥再次感謝阿思瑪麗景大飯店力挺市幼的義賣活動，並稱讚其為花蓮在地觀光旅宿業的表率。阿思瑪麗景大飯店位於恬靜的溝仔尾巷內，是許多花蓮人的集體記憶，飯店現址曾為天祥戲院，隨著時代演變成為具有復古特色的特色旅宿，館內保留大量50、60年代的歷史元素，展現深厚的文化底蘊。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

金門名店歲末公益市集尾牙　暖心陪伴弱勢迎新年

龔峰祥接任阿里山管理處處長　力推北回歸線明珠再升級

台東縣新任警察局長林宏昇上任　縣府盼維持治安平穩交通順暢

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

金門名店歲末公益市集尾牙　暖心陪伴弱勢迎新年

龔峰祥接任阿里山管理處處長　力推北回歸線明珠再升級

台東縣新任警察局長林宏昇上任　縣府盼維持治安平穩交通順暢

星宇航空神戶返台航班取消　明天增派加班機疏運旅客

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

廣宇攜鴻海吃下Magnax BV逾半股權　加速整合機器人關鍵零件

上市櫃公司IFRS永續揭露準則　金管會分3階段實施、明年起申報

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

台北首座沉浸式地下城西門開張！動漫、K-POP集結瞄準年輕市場

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

醫師開藥遭AI提醒「幼兒慎用」　中國醫療信任問題受關注

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

李多慧化身8＋9 ！？　男友視角約會超心動

地方熱門新聞

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

南檢、橋檢攜手南科簽署反詐合作備忘錄

檜意森活村營運權爆爭議

環境犯罪嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬移送法辦

桃園市立圖書館推出　丙午年馬上發紅包活動

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

仁愛鄉公所推災後重建普發現金2000元

嘉義地檢力邀新住民守廉反賄

減輕青年待業壓力勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

寒假前強化居家防線南消白河消防進校園宣導防火安全

寒假前進校園補強防線南消走入復興國小宣導居家防災

鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

更多熱門

相關新聞

冬令救濟不間斷　開靈宮捐萬斤白米助花蓮弱勢

冬令救濟不間斷　開靈宮捐萬斤白米助花蓮弱勢

花蓮縣開靈宮因開漳聖王旨示，年年舉辦冬令救濟發放物資的公益善行，十餘年來未曾間斷。今天上午再度以開靈宮善心協會的名義捐出萬斤白米給花蓮市、吉安鄉、新城鄉、壽豐鄉、豐濱鄉等公所扶助弱勢族群。

2026年「更生年貨大街」台中登場

2026年「更生年貨大街」台中登場

更生年貨大街　17日將於台中登場

更生年貨大街　17日將於台中登場

台中最大年貨展來了！百工百業博覽會1/16開幕

台中最大年貨展來了！百工百業博覽會1/16開幕

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

愛心年菜第7年　雲林送暖助1500戶過好年

關鍵字：

花蓮市幼年貨大街義賣在地飯店義助爆米花所得弱勢

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面