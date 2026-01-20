花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

▲▼花蓮市立幼兒園於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動。（囹／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓學童感受年節氣氛與體驗傳統習俗，花蓮市立幼兒園20日下午於花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」義賣活動，阿思瑪麗景大飯店再次響應號召，提供爆米花在會場進行義賣。現場除了設立應景的年貨攤位讓幼兒體驗辦年貨外，也讓家長們採買年貨做公益，希望在歲末年終能用溫暖跟愛心來關懷更多需要幫助的人。

農曆新年即將到來，花蓮市幼特別規劃系列活動與孩子們一起歡慶年節，今天在花蓮文創園區舉辦「喜迎馬年‧市幼親子童趣年貨大街」活動，讓學童體驗採買年貨的樂趣，也了解農曆春節的傳統文化及各種年貨所代表的意義，另外這次更結合公益義賣，將攤位所得扣除成本後全數捐贈給創世基金會，幫助他們度過寒冬。市長魏嘉彥也特別感謝花創園區主任林淑萍，免費提供優質且完善的活動場地，讓花蓮市幼能順利辦理這場兼具教育意義與公益價值的活動。

阿思瑪麗景大飯店的黃經理代表周育麟董事長來到活動現場，用行動力挺這次的公益義賣活動；他轉達周育麟董事長說，過去與花蓮市公所有過多次的合作，這次再度跟花蓮市幼的年貨大街活動結合，準備了義賣用的爆米花，也希望這次的義賣所得可以幫助到更多需要被關懷的族群，讓大家在農曆春節前夕也可以感受到社會上的溫暖跟愛心。活動中，魏嘉彥也特別頒贈感謝狀給阿思瑪麗景大飯店，由黃經理代表周育麟董事長接受，感謝他們長期支持市政活動與公益行動。

▲市長魏嘉彥現身義賣活動，炒熱氣氛。

活動中除了花蓮市幼孩子們的唱跳表演外，也邀請到雷恩叔叔團隊來精采的泡泡秀跟帶動唱，將氣氛炒到最高點！還有市幼的老師教導所有的學童用「客語」講吉祥話來向大家拜年，祝福每一位到場的家長跟貴賓們都能新年快樂，健康平安。

花蓮市幼年貨大街的商品琳瑯滿目，包括學童親手製作的年節吊飾、杯墊、串珠，以及消費即可享用的美味發糕、年糕跟湯圓等。

▲阿思瑪麗景大飯店熱烈捐爆米花，增加義賣所得，黃經理代表周育麟董事長出席，用行動力挺活動，魏嘉彥頒贈感謝狀。

魏嘉彥感謝李菲凌園長與花蓮市幼全體教職員工用心規劃這麼有意義的活動，不僅讓孩子透過實際體驗認識年節傳統文化，也能在買賣年貨的過程中學習金錢數字的運用，更可貴的是活動結合公益義賣，培養孩子的同理心與對社會公益的重視，從各方面來看都是一場相當成功的教學活動。

魏嘉彥再次感謝阿思瑪麗景大飯店力挺市幼的義賣活動，並稱讚其為花蓮在地觀光旅宿業的表率。阿思瑪麗景大飯店位於恬靜的溝仔尾巷內，是許多花蓮人的集體記憶，飯店現址曾為天祥戲院，隨著時代演變成為具有復古特色的特色旅宿，館內保留大量50、60年代的歷史元素，展現深厚的文化底蘊。

