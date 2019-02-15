影／騎車上班距公司不到3公尺　台電員工遭闖紅燈轎車撞飛不治

記者陳崑福／屏東報導

台電公司屏東區營業處林姓男子，昨14日上班途中，在屏東市忠孝路距公司剩兩、三公尺處，遭楊姓男子駕駛自小客車闖紅燈撞及，林彈飛5公尺高，落地後送醫不治。經酒測，楊的酒測值是零，警方報請檢察官驗屍，追究相關刑責。有網友說，闖紅燈與酒駕一樣，都超危險的。

▲楊姓男子闖紅燈撞及任職台電公司的林姓男子。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲自小客車擋風玻璃及車頂凹陷，撞及力相當大▼機車倒地。

台電屏東區營業處人員說，該路口由於往來車輛車速都相當快，經常發生車禍，曾建議縣府交通旅遊處裝設自動測速照相機，卻得到另一路口已有一部自動測速照相機，兩公里內不得再裝設回覆，員工再發生如此不幸，將再向交通旅遊處爭取裝設，降低憾事發生。

警方初步調查，任職台電屏東區營業處規畫科的38歲林曾姓男子，昨天早上騎機車到該區處上班，在距公司不到3公尺處，遭楊姓男子駕駛自小客車撞及，人車噴飛。由於撞擊聲響相當大，讓在附近指揮交通的員警也嚇了一大跳。

「太誇張了」目擊民眾表示，「汽車就直接撞上去，機車騎士剛要起步，那個（指自小客車）闖紅燈就撞了過來，完全沒有煞車」。屏東縣消防局獲報派出救護車趕現場，發現林姓男子一動也不動，送醫不治。

台電人員說，林姓台電員工騎機車上班，昨早七點多，在距離公司門口僅兩、三公尺處遭闖紅燈轎車撞死，林員平時工作認真，育有一子。檢警將追究楊姓男子相關肇事責任。