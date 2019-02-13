工廠放鞭炮開工求平安卻燒光　夫妻擁泣「這年要怎麼過」

▲大里一家手工具鐵皮工廠發生大火，廠房付之一炬。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

開工燒金紙求平安，工廠卻燒光！大里一處手工具鐵皮工廠13日開工，老闆何姓夫妻拜拜燒金紙放鞭炮一樣都不缺，並清理乾淨，祈求老天爺保佑。豈知工廠不久後竟發生大火，消防隊雖出動大批人車滅火，但工廠仍付之一炬，損失初估百萬，讓何姓夫妻倆當場相擁落淚，不知這年要怎麼過。

台中市消防局13早上近8時許獲報，大里區健東路一家手工具鐵皮工廠發生火警，消防局立刻出動10多輛消防車及40多人前往現場灌救。火勢雖在近1小時內就控制，但工廠因鐵皮加上屋內堆放許多紙箱等易燃物，火勢一發不可收拾，最後廠內手工具成品、半成品全都付之一炬，損失初估1百萬。所幸消防隊侷限火勢，沒有延燒到周邊鐵皮工廠，也無人傷亡何姓夫妻看著工廠燒光光，當場相擁而泣。

▲手工具鐵皮工廠燒毀，損失初估百萬元。（圖／記者李忠憲翻攝）

工廠負責人何先生說，今天是廠開工日，他跟老婆和員工一早就備好相關禮牲，在工廠前面拜拜、燒金紙、放鞭炮。他知道要小心火燭，拜完後就將鞭炮屑清理乾淨收進工廠裡，他才放心騎車外出，沒想到員工不久就打電話給他說「工廠失火了！」他懷疑可能是鞭炮屑裡還有火花，才導致起火。

工廠邱姓員工說，當時只有他和另一位阿姨在工廠內，阿姨聽到前面有爆炸聲，趕快叫他，他立刻衝到工廠前面，但辦公室附近已起火燃燒，火勢大到無法撲滅，他只好先逃生報警。

消防局表示，現場將由火場鑑識人員採證，待鑑定報告出爐後才能釐清起火原因。

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