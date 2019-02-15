溫馨接送情變調！運將關懷挨告騷擾　「你搞得我腰好累」7字證清白

▲王姓計程車司機時常深夜接送女客回機，卻被控強制罪，檢察官調查後不起訴。（圖為資料示意照與本案無關／記者張一中攝）

突發中心／台北報導

新北市林姓女子指控王姓計程車司機追求她不成，常開車跟蹤她，半夜去她家按電鈴，涉嫌強制罪，王男拿出林女曾傳給他的LINE「我會不會懷孕啊」、「你搞得我的腰好累」，稱因多次深夜接送而與林女產生情愫，台北地檢署調查認為王男說詞可信，也沒有對林女暴力威脅，不符強制罪構成要件，日前處分不起訴。

林女指控，她因為時常很晚下班，曾搭過王男的計程車，但之後王男就一直騷擾她，2018年9月間，王男不是跑去她公司附近等她下班，就是半夜1點去她家按鈴，甚至去她的教會找人，還在路上一看到她就按喇叭想引起注意，讓她身心俱疲。

王男則辯稱，2人曾是男女朋友，但林女突然躲著他，他基於關心才會去她的公司附近等她下班，或者去她家看看她回家了沒，沒騷擾她，雖林女否認2人的關係，但王男拿出雙方LINE記錄，林女曾傳訊「我會不會懷孕啊」、「我不想要小孩」、「你搞得我的腰好累」，檢察官採信王男辯詞，認為王男雖然深夜去按電鈴，但未達密集頻繁程度，也沒有對林女暴力相向或言語威脅，與《刑法》強制罪的構成要件不符，因此將他處分不起訴。

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