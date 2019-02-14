中華醫大新春團拜　發送錢母和開運紅包　祝諸事順利

▲中華醫大情人節舉行新春團拜，董事會和校長曾信超發送大家開運錢母和紅包。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學2月14日舉行新春團拜，恰好也是西洋情人節，全體教職員工除了互道恭喜，祝福己亥豬年諸事如意，校方也特地準備了糖果，祝大家情人節甜甜蜜蜜，董事會鄭啟瑞等董事和校長曾信超一起發送開運紅包，祝福大家好運連連、校運昌隆。

中華醫大新春團拜上午11時舉行，全體教職員工、全國校友會、台南市校友會、家長會等均派代表返校參加，也是華醫校友的家長會長徐玲媚送出6個千元紅包提供摸彩助興，團拜一開始邀請仁德區文賢國小舞獅團做開場表演，小朋友以靈活的「祥獅躍華醫」做精彩的演出，獲得熱烈的掌聲，為團拜揭開序幕。

董事鄭啟瑞、洪敏元、李榮信、陳葉明容、卓永崇及秘書陳建宏代表董事會向全體教職員工祝賀新春快樂，並感謝大家過去一年對校務付出的辛勞，期盼大家無論在教學、研究與學生輔導等各方面的工作持續保持前進的動力，為校務發展創造更好的成績。

曾信超校長向全體同仁及與會貴賓祝賀豬年諸事如意，他並表示，少子化帶來的衝擊已讓各校的招工作愈來愈嚴峻，但是中華醫大在大家齊心努力之下，至今仍維持極高的註冊率，107學年度新生註冊率達77.19％，在台南地區的私立大學院校中高居第3名，當各校為因應少子化紛紛提出減招之際，華醫不但沒有減招還能交出如此成績，這是全體同仁共同締造的成果，未來希大家繼續攜手朝台灣最好的醫事大學目標邁進。

新春團拜適逢情人節，校方除了以辦桌方式邀請同仁圍桌餐敘，更準備了400份天壇錢母和開運紅包、象徵大吉大利的橘子，由出席的董事和曾信超校長發送給大家；此外，也特地準備糖果、巧克力祝大家情人節甜甜蜜蜜；各單位則以精彩的歌舞表演做接力演出，所有上台表演者獲贈開運紅包，鄭啟瑞董事也加碼送出1萬多元紅包供大家抽獎，為新春團拜掀起陣陣高潮。