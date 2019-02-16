中台灣元宵燈會登場　御天飛行豬主燈秀成焦點

▲2019中台灣元宵燈會登場，主燈秀「御天飛行豬」將成焦點。（圖／台中市觀旅局提供）

記者李忠憲／台中報導

2019中台灣元宵燈會16日熱鬧登場！為期9天的燈會，15日晚間先舉行試點燈儀式。12公尺高，結合聲光雷射與機械律動的主燈秀「御天飛行豬」，也首度亮相，吸引不少民眾搶先看，預估將吸引大批人潮來賞燈。

2019中台灣元宵燈會16日晚間正式登場，為期9天的燈會將在台中文心公園舉辦，眾所注目的主燈「御天飛行豬」，高12米，並結合聲光雷射機械，預料將吸引人潮到訪。台中市政府15日晚間先舉行試點燈儀式，由副市長令狐榮達主持。

▲中台灣元宵燈會將有30多座主題燈。（圖／台中市觀旅局提供）

副市長令狐榮達表示，盧市長所熱情推薦「全台最美麗燈會」將開幕，長達9天的活動精彩可期。中台灣元宵燈會今年邁入第20年，每年總有不同特色及創新，這代表台中市潛力無窮，更體現這個城市生生不息的活動力。

令狐榮達說，御天飛行豬主燈具備傳統圓滿外型，又增添生動元素。尤其是插上翅膀、一飛衝天，傳達市民對於潔淨藍天的渴望，更同時象徵台中積極飛向國際，帶動經濟躍進的決心。試點燈時，主燈秀同時結合周邊主題燈及光環境同步燈光效果，以雷射特效搭配著客製化主題曲，兼具視覺、聽覺饗宴。

觀光旅遊局表示，「福滿迎豬」主燈秀每晚7點至10點整點開演，每場次約3分鐘，歡迎民眾前往體驗。

另外，今年燈區主題扣緊「台中意象」與生肖豬年，並結合人文特色、產業特色、熱門景點等元素設計，創意大爆發。除了主燈外，有15座台中特色傳統花燈、5座大型充氣發光皮克創意燈、12座花博石虎家族主題燈，1座日本睡魔扇形花燈，另外還有大面積光環境及賞燈光廊，值得民眾細細品味。夜晚的文心森林公園通常只是零星運動與散步的民眾進行活動，拜試點燈之賜，現場已經湧入大量的遊客，搶先一睹為快。

觀旅局表示，小提燈「飛天豬」以今年主燈的樣貌打造，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將在燈會首4日，也就是2月16日至19日，每晚6時於活動現場免費發送給民眾，送完為止。日本青森縣自去年開始，贈送扇型睡魔花燈參加臺中燈會展出，青森縣平川市也準備了3000個睡魔小花燈，將在2月19日晚上7:30開始於小提燈發放處贈送給賞燈遊客。

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