南鯤鯓代天府未抽出國運籤　假王爺公網傳偽籤「消滅民進黨」

▲黃姓男子涉嫌在網路散播鯤鯓代天府總幹事侯賢遜手持「消滅民進黨」偽籤的照片，被警方循線查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南鯤鯓代天府，舉辦抽「國運籤」活動全台矚目，原本籤詩有如神諭，世人理當敬畏，但廟方人員發現，網路流傳一張南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜手持「消滅民進黨」偽籤的照片，廟方對惡意竄改假籤詩在網路流傳一事，認為有傷五府千歲的尊嚴，且損害廟方名譽而提告，學甲分局循線查獲黃姓男子涉案送辦。

▲原南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜手持籤詩的真實照片。

台南南鯤鯓代天府連續9年舉辦抽「國運籤」活動，廟方執事人員發現，網路流傳一張南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜手持「消滅民進黨」偽籤的照片，廟方對惡意竄改假籤詩在網路流傳一事，認為有傷五府千歲的尊嚴，且損害廟方名譽，隨即向警方報案提告。

學甲分局警方受理後，立即依妨害名譽罪嫌追查圖片來源，發現Facebook帳號之黃姓男子，最早在「高雄市長韓國瑜粉絲網軍後援會」的專頁上傳經過變造的南鯤鯓籤詩照片，經過專案小組循線追查發現，現年40歲住台中市之黃姓男子（無刑案記錄）涉有重嫌，通知黃嫌到案說明。

黃嫌坦承在上述紛粉絲團的公開網頁張貼經過變造的照片，並供稱因得知南鯤鯓廟代天府今年未抽出國運籤詩，認為民進黨要被消滅了，所以明知該照片經過變造，仍上傳至臉書公開頁面供人覽閱，惟黃嫌否認係他竄改照片，辯稱照片是來自網路其他論版下載，警方專案小組仍持續追查中，全案偵訊後依妨害名譽罪嫌函送台南地地檢署偵辦。

學甲分局長陳建民表示，在各類型社群網路平臺發表損害他人信譽，或是危害公共利益與社會安寧之不實言論，只要當事人提告，警方定全力依法偵辦，積極追查網路不實言論訊息來源。