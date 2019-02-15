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社會 社會焦點 保障人權

影／恐慌男國道被輾碎成4塊　動員10修復師2天可修復8成遺體

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記者李忠憲／台中報導

國道因恐慌症自撞，下車卻遭多車輾斃的韓姓男子，15日下午開始進行大體修復。無償修復的安妮詩遺體處理團隊郭璋成老師說，2天將出動8至10人分組進行重建、縫合，約可恢復7至8成。

▲▼國道男子遭輾斃，進行遺體修復，2天可完成。（圖／記者李忠憲攝）

▲國道男子遭輾斃，遺體修復老師換裝，準備進行修復工作。（圖／記者李忠憲攝）

韓姓男子2月10日清晨開車載陸姓女友返家，行經國道1號北上台中段因恐慌症發作擦撞護欄。韓男下車查看卻遭多車撞擊輾斃，肢體破碎成4大塊，只剩右手臂還能辨識，其他3大塊皮膚仍相黏。由於家屬盼能給死者全屍，修復遺體初估至少要10萬元，無力負擔。曾處理華山特區女分屍案的「安妮詩遺體處裡團隊」得知後，出面表示免費接手，並在15日下午開始進行大體修復。

▲▼國道男子遭輾斃，進行遺體修復，2天可完成。（圖／記者李忠憲攝）

▲遺體修復老師雙手合十向死者默禱。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼國道男子遭輾斃，進行遺體修復，2天可完成。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼遺體修復工具擺放在一旁。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼國道男子遭輾斃，進行遺體修復，2天可完成。（圖／記者李忠憲攝）

時間一到，在場的遺體修復及美容老師，一一換裝，走到韓男大體的停柩室，雙手合十默禱，後，打開屍袋，手拿工具開始進行修復工作。

安妮詩團隊遺體修復老師郭璋成表示，整個修復工作預計2天完成，今天重點在身體處理部分。由於身體已碎成多塊，骨頭要先接，並填充重造肌肉里肌紋路，將損傷部分處理，包括骨架、內臟、皮膚等。里肌紋路將使用環保醫療級矽膠來塑造，因為矽膠有彈性，是用來骨架重建及臉部重建，完成後再加硬化劑讓它硬化。

▲▼國道男子遭輾斃，進行遺體修復，2天可完成。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼郭璋成說明遺體修復過程，將用人造骷顱頭及醫療級矽膠（下）修復。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼國道男子遭輾斃，進行遺體修復，2天可完成。（圖／記者李忠憲攝）

郭璋成說，明天重點則放在他的頭部，因為大體頭部骨架已全碎，一個人的臉形一來看骨架，再來就是里肌紋路。他與團隊將用環保材質的人造骷顱頭，把相關的組織填充在裡面，再參考生前照片，用矽膠將臉部里肌紋路做出來，接著再將臉皮蓋下，進行修改。確定可以了，就會將人造骷顱頭與頸椎銜接起來。

他也說，他們將出動8至10人，分重建、縫合、備材3個組來進行。最後就是縫合及化妝，臉部約可恢復7至8成。

▲▼國道男子遭輾斃，進行遺體修復，2天可完成。（圖／記者李忠憲攝）

▲遺體修復老師郭璋成（左）與殯葬業者黃俊龍（右）主動協助家屬善後。（圖／記者李忠憲攝）

負責韓男的喪葬業者「龍脈生命事業」總經理黃俊龍則說，他們公司從現場處理、招魂、做頭七、到告別式全都包，因為家屬坦言經濟上有困難，拿不出錢，他向家屬估算費用約在3至6萬，有餘力就分期償還，如果沒還也沒關係，就當作是做功德。

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關鍵字：國道,輾斃,遺體修復,安妮詩,郭璋成,台中殯儀館,矽膠

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