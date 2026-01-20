　
民生消費

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

▲▼台灣居家產業領導品牌「特力屋」即日起上線「Uber Eats」。（圖／Uber Eats提供）

▲特力屋即日起上線Uber Eats。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

過年前除舊佈新，特力屋即日起上線Uber Eats，超過3800款商品皆可外送到家，破千項商品最低43折起。

▲▼台灣居家產業領導品牌「特力屋」即日起上線「Uber Eats」。（圖／Uber Eats提供）

▲特力屋千款商品下殺43折起。

Uber Eats宣布與全台63家特力屋合作外送服務，範圍遍及台灣本島（不含內湖與新竹店）、金門與澎湖，上線商品超過3800項，同時有破千項商品43折起，包括居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納及各式生活用品等20大類別。

Uber Eats統計，2025年零售「非生鮮」類外送訂單量成長達3成以上，相關需求持續上漲。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda本月享天天65折優惠。（圖／foodpanda提供）

另外，foodpanda本月有「天天65折」優惠，美食外送下單滿280元、320元、400元並輸入「天天爽」即打65折，最高現折100元、120元、140元，兌完為止。

外帶自取指定店家下單分別滿400元、320元、280元且輸入「天天取天天爽」同享65折，最高現折140元、120元、100元，兌完為止。還有「指定店家下單滿99元打8折」、「指定店家下單享5折起」等好康，每人使用次數無上限。

01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

星巴克今起「大杯以上買一送一」

星巴克今起「大杯以上買一送一」

今天是二十四節氣中的「大寒」，來自蒙古西伯利亞的大陸高壓將挾帶強烈冷空氣南下，直接連冷三天，真的很適合來杯暖暖熱咖啡！星巴克今（ 1／20）起一連兩天，推出「大杯以上買一送一」優惠，即便大寒陰雨，也能體會到「雙倍」暖意。路易莎針對黑卡會員也推出上午 11 點前第二杯咖啡半價優惠。

星巴克1／20起大杯以上買1送1

星巴克1／20起大杯以上買1送1

特力屋董事長：不變就是死路一條

特力屋董事長：不變就是死路一條

85度C推麻將蛋糕預購享85折

85度C推麻將蛋糕預購享85折

星巴克1／16「大杯以上買1送1」

星巴克1／16「大杯以上買1送1」

Uber Eatsfoodpanda特力屋優惠

