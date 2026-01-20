「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

▲特力屋即日起上線Uber Eats。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

過年前除舊佈新，特力屋即日起上線Uber Eats，超過3800款商品皆可外送到家，破千項商品最低43折起。

▲特力屋千款商品下殺43折起。

Uber Eats宣布與全台63家特力屋合作外送服務，範圍遍及台灣本島（不含內湖與新竹店）、金門與澎湖，上線商品超過3800項，同時有破千項商品43折起，包括居家修繕、五金工具、建材家電、傢俱家飾，到園藝收納及各式生活用品等20大類別。

Uber Eats統計，2025年零售「非生鮮」類外送訂單量成長達3成以上，相關需求持續上漲。

▲foodpanda本月享天天65折優惠。（圖／foodpanda提供）

另外，foodpanda本月有「天天65折」優惠，美食外送下單滿280元、320元、400元並輸入「天天爽」即打65折，最高現折100元、120元、140元，兌完為止。

外帶自取指定店家下單分別滿400元、320元、280元且輸入「天天取天天爽」同享65折，最高現折140元、120元、100元，兌完為止。還有「指定店家下單滿99元打8折」、「指定店家下單享5折起」等好康，每人使用次數無上限。