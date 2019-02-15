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立院變小巨蛋！Freddy嘶吼腔重現　蘇嘉全「民謠裝」登場還拉高音

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▲▼立法院新春團拜公益音樂晚會-林昶佐。（圖／記者黃克翔攝）

▲時代力量立委林昶佐開唱。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院15日開議，新春團拜以音樂晚會形式呈現，院長蘇嘉全以「民謠裝」上台飆歌，而行政院副院長陳其邁、立法院副院長蔡其昌則組成「霜淇淋二重唱」出道。歌手出身的時代力量立委林昶佐獻出閃靈樂團的台語版經典歌曲「暮沉武德殿」和「烏牛欄大護法」，也讓平時肅靜的立法院議場難得能聽到瘋狂的嘶吼腔。

根據晚會流程，陳其邁和蔡其昌以五月天「倔將」開場，接著由國民黨團立委吳志揚、陳宜民登台表演，親民黨團由立委李鴻鈞代表，民進黨團派出立委林靜儀、鍾佳濱、李俊俋、鍾孔炤、蘇震清，時代力量黨團則由本身就是閃靈樂團主唱、立委林昶佐開唱，最後壓軸是蘇嘉全表演。活動全程會透過國會頻道直播，唱歌的立委們，立法院還特別贈送由金門酒廠製造的立法院紀念酒。

林昶佐找來與《超級紅人榜》出身的歌手陳美玲，現唱台唱閃靈樂團的經典歌曲「暮沉武德殿」和「烏牛欄大護法」，由於閃靈一向以重金屬唱腔為主，「暮沉武德殿」又是以228事件為素材的悲劇歌曲，現場氣氛也一度嚴肅了起來。

林昶佐表示，要感謝蘇嘉全在一月底臨時會提出這個想法，順便宣傳國會頻道，但閃靈團員都不在台灣，本來要婉拒，後來想到政黨協商時，總是很難堅持，唱歌的協商就院長說了算，「今天表演就今天表演」。

事實上，蘇嘉全2016年就任時，就曾公開宣示要讓林昶佐在立法院開唱，如今這個承諾終於實現。新春團拜最後由蘇嘉全壓軸登場，他深情演唱了《白鷺鷥》和《三月小雨》，最後一首《謝謝你的愛》還特地拉了高音，笑說「以後議場打架我就唱歌給你們聽」。

活動最後在蘇院長及朝野黨團代表見證下，由四家企業代表捐贈善款給兒童福利聯盟、早產兒基金會、罕見疾病基金會、靖娟兒童文教基金會、台灣兒童暨家庭扶助基金會等五個公益團體，為立法院2019新春團拜暨公益音樂晚會劃下完美句點。

有關今晚公益音樂活動燈光投射到台大兒童醫院，影響病人權益，立法院表示，在活動開始不久後立即停止該燈光效果，同時也向台大醫院致意，並請院方轉達向病患及家屬表示歉意。

▼立法院長蘇嘉全。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼立法院新春團拜公益音樂晚會-林昶佐,蘇嘉全。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：立法院,林昶佐,新春團拜,蘇嘉全

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