中市1月PM2.5不減反增？　中市府：應考量降雨量

▲台中市議會民進黨團質疑市長換人，空氣沒換新，PM2.5不減反增。（圖／台中市議會民進團提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市今年1月空氣品質，PM2.5數值跟去年相較不減反升，市議會民進黨團15日批評市長盧秀燕選舉期間開出「市長換人、空氣換新」選舉支票，空氣不僅沒換新反而更糟，質疑「市長換盧、空氣變毒？」中市府對此回應，比較空品應考量降雨量，跟2016年同月相比是有進步。

台中市議會民進黨團總召李天生、書記長黃守達及多名議員，15日上午召開記者會，批評市長盧秀燕上任後，「市長換人，空氣沒有換新」。

總召李天生表示，盧秀燕上任53天，空品沒改善，環保署空品監測數據顯示，2015年林佳龍市長上任時，1月PM2.5月平均值32.6，2018年卸任時下降至17.6。盧秀燕上任後，今年1月PM2.5月均值20.2微克，比去年同期17.6微克增加2.6微克，不減反增。

他也說，盧秀燕把責任都推給台中火力發電廠，事實上，今年1月中火10部機組已有5部停機，不過台中空氣品質依舊「紫爆」，盧團隊並沒有做好準備，上任後手忙腳亂，競選政見紛紛跳票。

民進黨團強調，台中市2014年後每年PM2.5平均濃度，及全年紫爆天數均是連年下降，2017年PM2.5年平均值每立方米20.2微克，首度優於全國平均值20.5微克，還創下歷年最好的成績，也是縣市合併後的新低。

▲▼台中市政府表示，PM2.5比較應考量降雨量，與2016年同月相較有進步。（圖／台中市政府提供）

台中市環保局對此表示，民進黨團說法有偏頗之虞，專業上比較特定時期空品，須考慮同時期降雨量差異。107年1月下雨多達13天，累積雨量103.5mm；今年1月下雨僅4天，累積雨量13mm，這對空品影響非常大。比較合理的是以106年1月跟今年比較，106年降雨天數2天，累積降雨量4mm，PM2.5為23.8微克；今年1月則是20.2微克，顯示今年1月空品有進步。

環保局也說，市長盧秀燕上任後，「先公後私、先大後小」，加強對台中火力發電廠的約束力道。市府強力要求下，中火今年1月多達5部機組停機，這是空前紀錄，也代表市府反空污已成功邁出第一步，並收到初步成效。但盧市長強調「革命尚未成功，大家仍須努力」，市府會持續落實各項空污防制措施，讓市民呼吸更好的空氣。也呼籲民進黨團再檢視相關數據，回歸專業思考，與新市府團隊共同對抗空污。

【更多新聞】

►工廠放鞭炮開工求平安卻燒光 夫妻擁泣「這年要怎麼過」

►大里酒駕案男大生遭撞死 彭母泣：把孩子的命還來

►老人健保補助跳票遭「網內互打」 中市府：今年一定實施