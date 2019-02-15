男line說「想自殺」　彰化縣長王惠美罐頭訊息回覆「還不錯」

▲彰化失業男因為擔憂家中父母親病重，Line彰化縣長王惠美，卻是得到一串傻眼的回覆。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年近6旬吳男，因要照顧年長、病痛纏身的雙親，加上自己失業壓力大，1月中向縣長王惠美的LINE官方帳號求助，卻沒想到對方「一秒已讀」，甚至男子氣憤的寫「想自殺」，還被對方回說「還不錯」，讓他對選舉投給王惠美非常失望，上午吳男父親病況嚴重，醫院發出病危通知，不再多說。

▲縣府回覆王惠美競選期間用的Line簡訊，已經關閉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣府指出，在14日強調該帳號自選舉結束後即未再使用，並出示合約書，證明當初與廠商的帳號服務契約確實到選舉日截止，至於為何帳號未關閉？甚至還有民眾可與帳號聊天，會再與代理商了解清楚，並要求確實關閉帳號。

縣府社會處表示，1月19日受理吳男一案，在處理過程中提供諮詢，也協助申請喘息服務，社工也部彰探視案長者外，並於本月2日春節前夕，致贈及時送愛慰問金，抒解照顧者壓力，目前仍持續關懐中。

吳男住彰化員林市，家有姐弟妹三人，是家中長男的他，一肩擔負起照顧父母的責任，由於長年照顧罹癌父及失智母親，便打電話尋求彰化縣社會局協助，卻遇到一連串被對方轉電話，此時才想到當初縣長選舉他所選擇的王惠美LINE官方帳號，於是傳訊求助。

▲彰化失業吳姓男子。

吳男在LINE留言後，對方有問必答且秒回，但回覆內容卻讓他傻眼，如他說「＠有話想跟惠美說」，對方回「我是惠美分身小小美，請問你想要跟惠美分享什麼？什麼議題都歡迎提出交流！」 一連串的對話，對方都鬼打牆，或以一長串王惠美國會研究室及各服務處的電話地址來回答。

吳男再表示家中兩老都殘障，自己都沒睡，對方回「需要我，我很隨時都在唷」，這時他不禁怒罵「哭么你到底要幫我嗎？」對方卻又回「需要什麼幫助呢？」



吳男最後失去耐心留言「想自殺」，沒想到對方秒回「還不錯，但未來我們要一起更好！」看到這裡，吳男不敢相信，繼續說「我要自殺，你還鼓勵我」，對方再回「還不錯，但未來我們要一起更好！」吳男忍不住說「那我死給你看」，結果對方又回到原點說「我是惠美分身小小美，請問你想要跟惠美分享什麼？什麼議題都歡迎提出交流！」



因為該帳號回覆內容都是罐頭訊息，讓男子相當錯愕的說「想自殺還鼓勵我」，回覆訊息甚至一直鬼打牆，讓他氣得直呼「這樣選民服務太誇張」，也後悔當初把票投給王惠美，上午吳男父親病況嚴重，醫院發出病危通知，吳男擔憂父親身體要趕往醫院探視父親，不再多說。

經過《ETtoday新聞雲》記者實測，加入縣長王惠美LINE官方帳號後，輸入的訊息秒示已讀，但已經沒有回覆。