社會 社會焦點 保障人權

攔路討債持水果刀刺死台南前里長　兇嫌二審仍判18年

▲台灣高等法院台南分院20日宣示判決，郭哲宏殺人案二審駁回上訴，維持原判。（記者林東良翻攝）

▲台灣高等法院台南分院20日宣示判決，郭哲宏殺人案二審駁回上訴，維持原判。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市學甲區震驚地方的前里長遭刺殺命案，二審結果出爐，台南高分院20日下午宣判，法官認為原判決認事用法並無違誤，裁定上訴駁回，全案維持原判有期徒刑18年，並令入相當處所監護5年，本案可上訴。

判決資料指出，2024年2月22日下午5時11分，被告郭哲宏騎乘機車，行經台南市學甲區南14鄉道新芳高分6電線桿前路口時，與曾任三慶里里長的被害人李坤明駕駛自用小貨車相遇。郭男認定李男積欠其債務，即示意對方停車並當場質問，郭男在對方否認後情緒失控，當場掏出預藏水果刀，朝坐在駕駛座內的李男連刺數刀。

李男左鎖骨上、左胸外側、左胸乳頭下方及左髖部外側均遭刺傷，並因股動脈遭割裂導致大量失血，雖緊急送往台南佳里奇美醫院搶救，仍於當晚8時31分宣告不治。

郭哲宏遭台南地院國民法官法庭認定犯殺人罪，判處有期徒刑18年，並於刑期執行完畢或赦免後，施以監護5年，作案用水果刀沒收。郭男不服判決提起上訴，主張現場無人目擊刺殺過程、無直接DNA證據，並引用精神鑑定結果，質疑其是否具殺人直接或間接故意，並認量刑過重。

不過，台南高分院審理後指出，原審已綜合採信法醫鑑定、監視器影像、車輛與車牌辨識資料、現場血跡與斷裂水果刀，以及多名目擊證人證詞，並與被告於警詢、偵查及原審中坦承因債務糾紛持刀攻擊被害人的供述相互印證，足以認定被告於案發時持刀行刺，並導致被害人死亡。

法官強調，被告刺擊力道猛烈，見被害人大量出血後未施以救助，反而迅速騎車離去，足認其主觀上具殺人確定犯意；即便無人親眼目擊刺殺瞬間，整體間接證據已形成完整證明鏈，上訴所指均不足採。

至於量刑部分，合議庭指出，本案屬國民法官參與審判案件，刑度係經國民法官與職業法官合議多數決定，並已具體斟酌刑法第57條各項量刑因子，未逾法定刑度，亦無違反比例或罪責相當原則，二審自應尊重原審判斷。台南高分院最後認定，郭哲宏上訴無理由，裁定駁回；本案仍得依法上訴。

01/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

許光漢、邊佑錫、坂口健太郎　台韓日泰男神同框了！

關鍵字：

台南學甲殺人台南高分院判刑18年

