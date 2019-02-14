盧秀燕支持初選全民調　「總統不是自己選爽的」喊話藍太陽

▲盧秀燕。（圖／台中市政府提供）



政治中心／綜合報導

針對國民黨總統初選提名辦法，黨內出現不同聲音，黨主席吳敦義認為須適度納入黨員投票，前新北市長朱立倫則推崇全民調。對此，台中市長盧秀燕14日表示應盡速進行全民調，認為「總統不是自己選爽的，是選有勝選的人！」，同時提醒黨中央「國民黨情勢大好，不要蹉跎了！」

國民黨內總統初選提名辦法爭議不斷，各界人士也紛紛呼籲藍太陽們勿繼續惡鬥，對此，盧秀燕在接受《POP Radio》專訪時，以自己的座右銘呼籲藍太陽們「往前看，不要往後看。」她也因為在九合一大選時與高雄市長韓國瑜有密切關聯，被問及是否支持韓國瑜參選2020，盧秀燕表示，「私交不能勝選，我希望國民黨在制度公平下找出最有勝選機會的人，對於任何一個能夠勝選的人，我都支持！」

而盧秀燕也全力支持全民調，她舉例，六都市長目前都是透過全民調產生，全民調代表全民意，如果國民黨退回從前「比例制民調」的話就有點倒退，她強調，「越大的選舉包括直轄市長與總統大選，一定要訴諸全民意，因為選舉不是自己選爽的，也不是自己意願就好，選舉是要選贏的，不只要對自己與政黨負責，最重要的是要對全民負責。」

另外，吳敦義日前指出國民黨總統初選時程應訂在4至6月，朱立倫則希望盡早決定適合人選，針對藍太陽們的不同意見，盧秀燕表示，「初選時間不要太長，最好不要超過3、4月！」因為即使3、4月人選出來，都只剩下一年的準備時間，連她選市長都準備超過1年，選總統也必須要有充裕的時間讓大家協助輔選，她表示，「黨務主管要下定決心幫國民黨勝選，這只是一念之間，並沒有那麼困難，只是決心的問題。」