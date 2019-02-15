愛河燈會攤商「連賣6天鴨肉油飯」拚發財　臉發黑沒呼吸險喪命

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地方中心／高雄報導

高雄前金區愛河燈會吸引大批觀光客前往朝聖，其中一旁的金銀財寶夜市更是為商家帶來巨大商機，但卻有一名鴨肉油飯攤商在連續擺攤6天後，於收攤時突然臉部發黑昏倒，所幸經送往醫院後，已經恢復生命跡象，這才讓家屬鬆了一口氣。

▲徐姓攤商突然臉部發黑昏倒。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

此次金銀河燈會旁的金銀財寶夜市，呼應高雄市長韓國瑜「高雄發大財」的口號，為高雄帶來巨大商機，但其中一名徐姓攤商卻疑似因為力拚發大財的過程中太累，在擺攤第6天後收攤休息時，突然臉部發黑昏倒，當場失去生命跡象，所幸徐男昏倒後，隔壁攤商及時發現並立即對他施予CPR，之後又有一名剛好路過的護理師接手直到救護人員到場。

此外，警方獲報後也趕緊前往現場搶救，所幸在警民合作的努力下，徐男到院時終於恢復生命跡象。對此，徐妻表示，丈夫稍早有跟她說身體不適，所以在攤位稍作休息，卻在夜市收攤時，突然身體抽蓄、臉部發黑，還一度失去生命跡象。所幸徐男還目前已經沒有生命危險，並由家屬照料當中。

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