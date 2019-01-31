防檢局發布巴拉刈退場　延長使用期限以降低囤積風險

▲▼ 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局公告巴拉刈退場，並延長使用期限以降低囤積風險。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 (以下簡稱防檢局) 表示，為強化劇毒農藥管理，減少違規使用，以達友善環境、維護生態，並兼顧生命關懷之目的，該局業已公告「24%巴拉刈溶液」(以下簡稱巴拉刈) 自2018年2月1日起禁止加工及輸入，並自2019年2月1日起禁止分裝、販售及使用。惟因考量仍有許多巴拉刈產品仍留存於零售業及農民手中，屆期無法使用完畢，恐造成諸多風險，故公告將其原來販賣及使用之禁令延後1年，自2020年2月1日起禁止販售及使用。

防檢局表示，由於巴拉刈具速效且便宜為農民所愛用，且因業者及農民之預期心理，致於公告相關禁令後有農民購買囤積之情形。為了解巴拉刈產品於市場上之庫存量，該局盤點最近一次由農藥業者陳報之生產及販售資料，經統計後發現，以往年之平均使用量為基準，目前市面上之巴拉刈，約仍需約1年始可使用完畢。

防檢局指出，巴拉刈退場的政策沒有改變，禁止加工、輸入及分裝的時程仍依原公告辦理，相關許可證業予以廢止。惟考量禁用後回收及查緝沒入之銷毀成本，與囤積農藥產生之滲露風險衍生污染等因素，且對於購買囤積之農民置於家中可能衍生不當使用之風險，該局決定將巴拉刈原訂於2月1日禁止販賣及使用之禁令，延後至2020年2月1日實施，並呼籲手邊仍有巴拉刈之販賣業者及農民，在期限前儘速將其售出與使用完畢，以免屆時違反禁用規定遭受處罰，另使用時須穿戴合適的防護器具並注意使用安全。