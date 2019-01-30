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影／2輛BMW路口強碰！刺青男「土下座」誇張跪拜　深情擁抱2警求別酒測

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地方中心／台中報導

台中大墩路附近30日凌晨發生一起車禍意外，兩輛BMW當街發生碰撞，而其中一名男車主還直接躺在斑馬線上，更誇張的是，他最後竟還不斷用「土下座」的方式，拜託員警別酒測，還給了兩名員警大大的擁抱，行徑相當誇張，而之後警方對他進行酒測後發現，他的酒測值竟高達1.16毫克，而另名BMW林姓女駕駛的酒測值則為0.14毫克。

▲▼ bmw碰撞 酒駕男下跪 。（圖／東森新聞）

▲BMW男肇事後，還一直狂盧警方。（圖／東森新聞，下同）

整起事故發生於30日清晨，從畫面中可見，兩輛BMW都因強大的撞擊力道而嚴重毀損，不僅引擎蓋、車門扭曲變形，殘骸也散落一地。此外，根據《蘋果日報》報導，其中一名肇事的男子起先還躺在斑馬線不願起來，看到警方到場後，還用誇張的「土下座」方式跪拜員警，甚至給了兩名員警深深的大擁抱，行徑相當脫序。

▲▼ bmw男酒駕下跪盧警 。（圖／東森新聞）

警方表示，男子先是在一間超商騷擾店員，等到店員報警後，他才趕緊開車離開，但之後卻在大墩路附近與林女發生碰撞，而警方對兩人進行酒測後發現，男子的酒測值為1.16毫克，林女則為0.14毫克，而由於該名男子不願配合提供資料，因此他的詳細身分仍有待警方釐清。

▲▼ bmw碰撞 酒駕男下跪 。（圖／東森新聞）

▲▼ 台中兩輛BMW碰撞 酒駕男下跪 。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲BMW毀損嚴重。（圖／記者李忠憲翻攝）

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關鍵字：BMW,酒駕,土下座,跪拜

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