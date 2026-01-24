百年廟宇走進信義商圈　西螺太平媽祖領軍雲林良品迎新春

▲西螺福興宮太平媽祖將於春節期間駐駕台北信義區，讓都會民眾近距離感受百年信仰的莊嚴與溫度。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

百年信仰跨越地域界線，傳統與時尚在都會核心交會。財團法人雲林縣西螺福興宮今（24）日於雲林舉行「2026台北信義年貨大街暨西螺太平媽祖走春賜福」行前記者會，宣告太平媽祖將於農曆年前北上台北信義區，結合年貨市集與宗教祈福，為首都圈民眾帶來最具溫度的春節風景。

雲林西螺福興宮首次受邀由台北統一時代百貨、Dream Plaza及台北市信義區公所共同主辦年貨大街，以地方信仰為象徵、地方產業與都會商圈的深度結盟，更將雲林最具代表性的「雲林良品」直接帶進臺北精華地段。記者會現場氣氛莊嚴隆重，雲林縣長張麗善率縣府團隊，並有立法委員張嘉郡、西螺鎮長廖秋萍及多位地方民意代表到場團拜，共同祈祝太平媽祖北上走春、賜福行程圓滿順利。

▲2026臺北信義年貨大街結合「雲林良品」市集，50個特色攤位打造都會中的年味街景。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮指出，太平媽祖與統一時代百貨的合作緣起於2025年春節，當時推出的「太平媽祖平安來店禮」吸引大批民眾排隊領取，掀起信仰與商圈結合的熱潮。今年因應信眾高度期待，雙方再度深化合作，正式升級為戶外大型年貨市集。這不僅是百年媽祖信仰首度以完整宗教儀式進駐核心商圈，更象徵信仰文化走入現代生活。

主辦單位強調，希望透過太平媽祖慈悲守護的精神，將雲林農民辛勤耕耘的成果介紹給全國民眾，讓年貨採買不只是消費，更是一場與土地連結的交流。活動期間，興雅路將設置多達50個精選攤位，結合木作特色攤位與歐式帳棚，打造兼具質感與傳統年味的年貨街景。現場規劃「雲林良品專區」，由太平媽祖象徵性「帶路」，集結雲林縣各農會嚴選的在地農產與加工品。

▲雲林西螺福興宮舉行行前記者會，縣長張麗善與地方民代團拜，祈祝太平媽祖北上走春行程圓滿。。（圖／記者游瓊華翻攝）

「西螺媽祖來到臺北走春」不僅是年貨市集，更是一場沉浸式的宗教文化體驗。活動期間，太平媽祖鑾駕將駐駕現場，民眾可近距離參拜百年媽祖，並親身體驗傳統「軁轎跤」祈福文化，祈求新年平安順遂。現場同時提供新春點燈服務，包括安太歲、光明燈、文昌燈、財神燈、藥師佛燈、觀音佛祖燈、媽祖平安燈、殿前光明燈與元辰光明燈等，讓都會民眾在繁忙生活中，找到一處安放心靈的所在。

主辦單位表示，今年合作主軸定為「媽祖走春賜福」，象徵太平媽祖的平安守護，從雲林延伸至臺北。活動最大特色，在於由媽祖信仰作為情感連結，讓首都圈民眾在採買年貨之餘，也能認識雲林這塊土地與農民的用心。活動現場將架設莊嚴的太平媽紅壇與神轎，在信義商圈的高樓燈火之間，營造一處專屬於太平媽祖的平安場域，讓傳統信仰在現代都市中持續發光。

