專家反對禁用劇毒農藥「巴拉刈」　點出最該檢討的是這個問題

▲巴拉刈被視為劇毒農藥，2月起全面禁用。（圖／翻攝自臺益工業股份有限公司網站）

記者許展溢／台北報導

俠醫林杰樑生前呼籲禁用宣布劇毒農藥「巴拉刈」，農委會今年2月起將全面禁止販賣、使用，為避免造成社會許多問題，到時將加強取締，如查獲使用將開罰最低1萬5千元，最高1 5萬元。但有專家認為，以專業來角度來看，此舉很不應該，真正的問題是「販賣系統」。

中興大學植病系特聘教授曾德賜表示，農委會禁巴拉刈很不應該，點出問題是「販賣系統」，相關單位要建立的是一套管理販賣制度，也就是讓有證照、專業的人才能拿到巴拉刈並使用。

▲曾德賜說，該藥劑便宜對雜草防治非常有效，尤其紅豆落葉處理上非常好。（圖／記者許展溢攝）

曾德賜說，巴拉刈在美國還是能用，且該藥劑便宜，對雜草防治非常有效，尤其紅豆落葉處理上非常好，包括甘蔗等作物也都有用，該農藥雖然劇毒，但碰到土壤就會慢慢分解，不能否認如果讓不熟悉的農民使用很危險，但以專業來看，若有管理制度去改善販售系統，經由官方如透過各農會鄉鎮公所等單位，按照農民實際需求給數量會更好。

▲農委會提出3項替代方案。（圖／記者許展溢攝）

農委會表示，雖然科學評估巴拉刈不算劇毒，很多農民也喜歡用，但根據歷年作物面積計算，有超過1倍用量都用在不被允許的作物上，加上沒有解藥，衍伸出社會上很多問題。農業藥物毒物試驗所也提出3項替代方案，包括「產銷履歷紅豆不使用落葉劑」每公頃提供 1萬元獎勵金、施用替代藥劑「氯酸鈉」每公頃補助 6千5百 元，和「新型紅豆植株乾燥劑 NA-yci1推廣試驗」免費提供藥劑並補助每公頃3千元，降低農民在過渡期衝擊。

曾德賜認為，以氯酸鈉而言，價錢貴，對土壤不好 效果有限，農委會說要補貼，但根本不是長久之際。曾德賜強調，把管理辦法修正好才是重點，讓專業有證照的人可以拿到農藥，如此一來用藥的數量、流向都會一清二楚，一般人想拿也拿不到，就像感冒到醫院拿咳嗽藥水，醫生一次也只會給一定天數的量，且就算撇除巴拉刈，台灣還是有很多農藥，但「販賣制度太簡單」，同樣會造成其他問題。