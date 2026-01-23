總統接見！長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

▲賴清德總統致贈得獎人禮品，由長庚科大副校長黃聰龍（左）代表接受。(圖／長庚科大提供)

記者楊淑媛／桃園報導

長庚科技大學副校長黃聰龍榮獲國際學術創新金鑽獎，其研究專長涵蓋老藥新用、植物新用與小分子藥物研發，累計取得42件專利，22日與「2025 IIP 國際傑出發明家獎」得獎人，於總統府獲賴清德總統接見並代表全體得獎人致詞，展現長庚科大在國際創新舞台上的能量與影響力，為台灣研發實力注入新動能。

長庚科大表示，「2025 IIP 國際傑出發明家獎」共有81位得獎人，年齡橫跨12歲至72歲，充分展現跨世代、多元背景與跨領域的創新成果，對於推動社會進步與永續發展具實質貢獻。黃聰龍副校長感謝政府長期重視創新發明與技職教育，並肯定中華創新發明學會在推動發明教育及促進國際交流上的投入與努力。

▲2025第21屆國際傑出發明家獎得獎人。(圖／長庚科大提供)

黃副校長並肯定政府持續推動技職教育相關補助措施，以及對經濟不利學生在就學、生活與學習支持上的照顧，這些政策不僅減輕學生與家庭負擔，也有助於提升教育公平，讓學生能安心學習並發揮專長

黃聰龍副校長也建議，政府可在既有支持創新與技職教育的政策基礎上，持續強化對技職體系師生的鼓勵與肯定，透過制度化的表揚與資源支持，提升技職教育的社會能見度與榮譽感，進一步促進應用導向研究與實務創新發展，為國家培育更多具實作能力與創新思維的人才。