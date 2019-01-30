政策轉彎了！劇毒農藥「巴拉刈」市場庫存量還很多　退場日期延1年

▲農委會突然宣布巴拉刈延到2019年才退場。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

農委會原本今年2月起將全面禁止販賣、使用劇毒農藥「巴拉刈」，但現在政策急轉彎，農委會今（30日）宣布，因考量零售業及農民手中還是有很多巴拉刈產品，怕無法使用完畢，恐造成諸多風險，因此將原來販賣、使用的禁令延後1年，從2020年2月1日起禁止販售、使用。

為配合政府化學農藥10年減半政策，降低農藥使用風險，農委會訂定今年2月起，包含巴拉刈在內的5款農藥禁止、販賣使用，包括33.6%巴達刈水懸劑、35.2%甲基砷酸鈉溶液、45%甲基砷酸鈉溶液、普硫松和24%巴拉刈溶液。

防檢局副局長鄒慧娟說明，原先24%巴拉刈溶液從2月起就禁止分裝、使用跟販賣，但由於巴拉刈具速效且便宜，很多農民喜歡用，且因業者及農民預期心理，導致去年公告相關禁令後，有農民購買囤積情形，15日盤點農藥業者呈報的生產及販售資料，發現市場上還有很多庫存量，經統計以往年的平均使用量為基準，目前市面上的巴拉刈，還要約1年才能使用完畢。

▲防檢局呼籲，農民手上還有巴拉刈，要盡快在期限前使用完畢。（圖／翻攝自臺益工業股份有限公司網站）

鄒慧娟說，因此原來禁止販賣、使用的禁令確定延後1年，也就是2020年2月1日起，才禁止販售及使用，但禁止分裝部分，同樣維持今年2月起實施。

防檢局強調，巴拉刈退場的政策沒有改變，禁止加工、輸入及分裝的時程仍依原公告辦理，相關許可證業予以廢止，只是考量禁用後回收及查緝沒入的銷毀成本，與囤積農藥產生的滲露風險衍生汙染等因素，且對於購買囤積的農民置於家中可能衍生不當使用的風險，才決定延後禁止販賣。

防檢局呼籲，手邊如還有巴拉刈的販賣業者及農民，在期限前儘速將其售出與使用完畢，以免屆時違反禁用規定遭受處罰，另使用時須穿戴合適的防護器具並注意使用安全。

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