地方 地方焦點

桃園開發行為涉及有形文化資產查詢　2/2日起開始收費

▲桃園開發行為涉及有形文化資產查詢開始收費

▲桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統首頁。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為落實智慧城市治理並平衡都市開發與文化保存，桃園市政府建置「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，提供民眾與開發單位線上查詢服務，協助於開發前階段確認土地是否涉及有形文化資產，作為後續規劃與行政作業的重要參考。該系統將自115年2月2日起實施收費，查詢每筆地號收取新臺幣70元。

文化局23日指出，過去土地開發前若要確認是否涉及文化資產，往往需透過層層公文往返，耗時費力；現在，申請者僅需透過網路操作，即可在短時間內獲取關鍵資訊。該系統自113年3月1日建立並開放試用至今，已累積超過2萬筆的查詢紀錄，不僅證明了民間與政府機關對文資風險控管的強烈需求，更體現了該系統在簡政便民上的成效。

▲桃園開發行為涉及有形文化資產查詢開始收費

▲桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統圖台畫面。（圖／文化局提供）

文化資產多具不可移動且與土地高度關聯之特性，開發行為若未事前掌握相關資訊，易於施工階段衍生調整或審議需求。為強化前端資訊揭露，該查詢網以文化資產空間資料為基礎，整合地籍資訊進行比對，使用者僅需輸入地段及地號，即可即時取得查詢結果，並同步瞭解開發時應注意事項，進而修正或優化先期規劃，降低風險，這種「文資先行」的預警機制，使桃園市在推動建設與文資保存方面取得雙贏！

為確保系統長期穩定運作並維持服務品質，市府於115年1月7日正式發布桃園市開發行為涉及文化資產查詢系統收費作業標準，並於同年2月2日起正式實施收費制度。未來亦將持續精進系統內容，透過數位化查詢方式，協助各界於開發初期即掌握文化資產相關資訊，在城市發展與文化資產保存之間取得適切平衡。

01/21 全台詐欺最新數據

479 1 7623 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國要放行輝達H200進口了！

桃園市楊姓男子於2023年6、7月間，趁成年孫女的女性友人借宿住處期間，三度對其伸出狼爪，甚至在女子服用安眠藥熟睡時性侵得逞。案經桃園地方法院一審判處應執行有期徒刑4年，楊男不服提起上訴；台灣高等法院審理後認定，被害女子錄音中不斷哭喊「阿公你這樣我會怕」，足以證明違反其意願，日前裁定上訴駁回，維持原判。

