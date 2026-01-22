　
地方 地方焦點

台中百貨福袋戰開打　兩大龍頭同步公開福袋內容

▲台中百貨福袋戰開打！新光三越豪氣祭52萬鑽戒、百萬元電動車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中百貨福袋戰開打！新光三越豪氣祭52萬鑽戒、百萬元電動車。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

迎接2026嶄新馬年，台中兩大百貨龍頭福袋大戰正式開打！新光三越台中中港店與廣三SOGO百貨近日同步公開福袋內容，不僅祭出價值破50萬元的1克拉鑽戒，更有百萬電動名車、按摩椅及多功能行李箱等豪禮，邀請民眾在大年初一博個好彩頭。

新光三越台中中港店今年推出「馬躍新境好運福袋」與「金馬奔騰福箱」雙款預購，分別於 2/5（四）及 2/9（一）上午10點在APP準時開搶。消費者只需扣 skm points 100點，即可以1000元預購福袋（限量 300 份）或3000元預購福箱（限量 200 份）。今年大獎陣容極其奢華，最大獎為價值52萬元的「一克拉鑽石戒指」，另有價值21.7萬元的電動舒適椅、Gogoro 電動機車及高雄日航酒店住宿券等500個獎項。此外，新光三越更祭出「點數放大術」，扣100點就有機會抽中價值299萬元的Benz EQE300電動名車。

▲台中百貨福袋戰開打！新光三越豪氣祭52萬鑽戒、百萬元電動車。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲廣三SOGO福袋主打超高CP值，每組均含一個價值超過6800元的「20 吋多功能行李箱」。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中廣三SOGO則推出「奔馬迎新，福滿袋」，將於 2月7日星期六上午10點30分開賣憑證。民眾持APP扣60點加價 1680 元即可購買（限量 300 份）。廣三SOGO福袋主打超高CP值，每組均含一個價值超過6800元的「20 吋多功能行李箱」，並採兩重抽獎制：第一重可抽按摩椅墊、美腿機等家電；第二重壓軸大獎則是價值15萬9800元的「金鈿紅碧璽鑽石戒指」與高島 AI 沙發按摩椅。

除了福袋，兩家百貨也規劃豐富的新春活動。新光三越邀請剪紙藝術家成若涵打造環保福袋，並推出多款美妝香氛點數換購；廣三SOGO則從年前熱鬧到年後，大年初一有舞龍舞獅開場，初五更邀請「樂成宮媽祖」駕臨祈福。台中百貨雙雄火力全開，要讓消費者從除夕一路驚喜到過年。

01/20 全台詐欺最新數據

496 2 0328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

